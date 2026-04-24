Studentjurist sökes till Juristakuten extrajobb i Göteborg
Studentjurist sökes till Juristakuten - extrajobb i Göteborg
Juristakuten
Jurist / Studentjurist
Kommun: Göteborg
Anställningsform: Timanställning / behovsanställning
Sista dag att ansöka är 24 maj 2026
Ansökan skickas till: info@juristakuten.nu
Om jobbet
Vill du få verklig juridisk erfarenhet redan under studietiden?
Juristakuten söker nu en ambitiös, noggrann och skarp studentjurist till vårt kontor i Göteborg. Detta är en möjlighet för dig som vill komma nära det praktiska juridiska arbetet, utveckla din juridiska metod och få erfarenhet av riktiga klientärenden, avtal, processmaterial och juridisk problemlösning.
Hos oss får du inte bara läsa juridik - du får arbeta med juridik i praktiken.
Juristakuten arbetar med juridisk rådgivning, affärsjuridik, avtalsrätt, processrätt, arbetsrätt, migrationsrätt och löpande klientärenden. Vi söker dig som vill utvecklas i en miljö där juridisk precision, ansvar, sekretess och professionellt bemötande är centrala delar av arbetet.
Juristakuten är en del av PartnerInWest-gruppen, en expansiv företagsgrupp med lång erfarenhet inom juridik, företagsrådgivning, företagsförmedling och affärsutveckling.
Om rollen
Som studentjurist kommer du att bistå vårt juridiska team i den dagliga verksamheten. Du får arbeta nära pågående ärenden och bidra med juridisk research, dokumentgranskning, ärendestrukturering och enklare juridiska utkast.
Rollen passar dig som vill bygga en stark praktisk grund inför framtida arbete som jurist, biträdande jurist, bolagsjurist eller ombud.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
• Juridisk research inom civilrätt, avtalsrätt, processrätt, arbetsrätt, migrationsrätt och affärsjuridik
• Genomgång och kvalitetssäkring av juridiska dokument
• Upprättande av utkast till brev, kravbrev, avtal och enklare inlagor
• Strukturering av klientmaterial, bilagor och processunderlag
• Kontakt med klienter, myndigheter och domstolar efter instruktion
• Administrativt stöd i pågående juridiska ärenden
• Arbete med Office-paketet, dokumentmallar och digitala ärendeflöden
• Praktisk hantering av ärenden från första klientkontakt till färdigt juridiskt underlag
Vem vi söker
Vi söker dig som studerar juridik och som vill utvecklas genom praktiskt juridiskt arbete. Du är noggrann, lojal, strukturerad och har förståelse för att juridiskt arbete kräver integritet, ansvar och hög precision.
Vi ser gärna att du:
• Studerar juristprogrammet eller annan relevant juridisk utbildning
• Har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Behärskar engelska på god nivå
• Är analytisk, metodisk och detaljorienterad
• Har god datorvana och är trygg i Office-paketet
• Har ett professionellt telefonbemötande
• Kan hantera konfidentiell information med hög integritet
• Är självgående men samtidigt ödmjuk inför instruktioner, granskning och juridisk kvalitetssäkring
• Har ett genuint intresse för juridiskt hantverk och praktisk problemlösning
Det är särskilt meriterande om du har intresse för avtalsrätt, affärsjuridik, processrätt, arbetsrätt eller migrationsrätt.
Vi erbjuder
Hos Juristakuten får du möjlighet att arbeta i en praktisk, dynamisk och händelserik juridisk miljö där du får insyn i verkliga ärenden och klienters faktiska problem.
Vi erbjuder:
• Ett starkt meriterande extrajobb vid sidan av studierna
• Praktisk erfarenhet av juridiskt arbete i skarpa ärenden
• Möjlighet att utveckla din juridiska analys- och skrivförmåga
• Inblick i klientkontakt, processföring och ärendehantering
• Erfarenhet av juridiska dokument, kravbrev, avtal och processunderlag
• Arbete på plats på vårt kontor i Göteborg
• Deltid eller behovsanställning enligt överenskommelse
• En arbetsmiljö där du får ta ansvar och utvecklas steg för steg
Detta är en roll för dig som vill mer än att bara läsa juridik. Du vill förstå hur juridiken fungerar i praktiken.
Arbetsplats och anställningsform
Arbetsplats: Blomstergatan 2, 411 04 Göteborg
Arbetssätt: På plats på kontoret
Anställningsform: Deltid / behovsanställning / timanställning
Distansarbete: Erbjuds inte för denna roll
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse
Känner du att rollen passar dig?
Skicka ditt CV och en kort personlig presentation till:info@juristakuten.nu
Vi granskar ansökningar löpande och kontaktar kandidater som går vidare i processen.
Bli en del av Juristakuten och ta nästa steg i din juridiska utveckling - från juridikstudent till praktiskt verksam jurist.Kontaktuppgifter för detta jobb
