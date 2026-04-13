Studentjobb inom rekrytering och HR till UMS Skeldar i Linköping
2026-04-13
Med en kombination av forskning och utveckling erbjuder UMS Skeldar en avancerad helikopterplattform för försvarsindustri och civil säkerhet. Vi skapar tillsammans en öppen kultur med Kommunikation, Tillit och Engagemang som ledord. Vi gillar att göra roliga saker tillsammans och vi vet att vårt team är vår största tillgång. Här uppmuntras våra medarbetare att konstant utvecklas och växa till sin fulla potential.
Key words: Student, Studentjobb, Extrajobb, Deltid, HR, Rekrytering, Recruiting.
Nu söker vi en student som är intresserad av att jobba med rekrytering och HR på ett high tech bolag. Kommande kundleveranser och nya kontrakt gör att vi nu behöver dig som vill stötta HR-avdelningen med framförallt rekrytering.
Studentmedarbetare inom Rekrytering/HR hos oss:
Du blir del av HR-teamet som består av tre HR Business Partners. Teamet fokuserar på att stötta organisationen inom HR-området, med fokus på medarbetarens livscykel (attrahera, rekrytera, onboarda, utveckla & behålla samt offboarding) och att vi följer arbetsrättslagarna. Det gör vi bland annat genom att agera chefsstöd till våra avdelningschefer.
I rollen som Studentmedarbetare kommer du framför allt att stötta upp en av våra HR Business partnerns, som fokuserar på våra tre utvecklingsavdelningar. Du kommer främst att :
Jobba med rekrytering, som exempelvis:
Annonsskrivning
Telefonavstämningar
CV-granskning
Referenstagning
För rätt person, med rätt intresse och driv, kan rollen utvecklas med fler arbetsuppgifter som ex. intervjuer och HR-administration.
Här får du möjlighet att bygga på din kompetens inom rekrytering, HR och administration på ett high tech bolag, under tiden du studerar.
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag! Urval sker löpande.
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för att du ska trivas så bra som möjligt hos oss. Därför söker vi efter dig med hög samarbetsförmåga, serviceinriktad, ansvarstagande och strukturerad
Vi söker dig som studerar en högskole- eller universitetsutbildning inom HR, Industriell Ekonomi eller liknande och har minst ett år kvar på dina studier. Har du arbetslivserfarenhet från HR/Rekrytering eller från arbete inom high tech bolag är det meriterande men inget krav. Du behöver finnas tillgänglig för arbete ca 8-12h/vecka.
Tjänsten ställer krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
