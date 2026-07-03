Studentinformatör sökes - ett flexibelt och socialt extrajobb på din skola!
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Västerås Visa alla marknadsföringsjobb i Västerås
2026-07-03
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Är du en social student som gillar att ta initiativ, träffa nya människor och göra skillnad i andra studenters vardag? Hyresgästföreningen söker nu kommunikativa och drivna studentinformatörer som vill representera oss på sitt universitet eller högskola.
Det här är jobbet för dig som vill ha ett meriterande extrajobb som går perfekt att kombinera med studierna.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänstenDina arbetsuppgifter
Pratar med studenter om Hyresgästföreningen och varför det är bra för unga hyresgäster att vara medlem hos oss.
Håller korta presentationer, står vid infobord och deltar på mässor
Planerar och genomför egna aktiviteter på campus.
Bygger relationer med viktiga aktörer på skolan.
Samarbetar med andra studentinformatörer runt om i landet.
Varför söka?Du får ett roligt och varierande extrajobb där du utvecklar värdefulla färdigheter inom kommunikation, event, projektledning och relationsbyggande — samtidigt som du gör skillnad för andra studenter.
Vi söker dig som
Är student på Mälardalens universitet och studerar minst 50 %.
Är utåtriktad, kommunikativ och gillar att prata inför folk.
Är ansvarstagande, självgående och kreativ.
Har möjlighet att delta i aktiviteter på campus under terminstid och på en utbildning i Stockholm den 14–16 augusti.
Meriterande om du har tidigare studentengagemang, presentationserfarenhet, servicevana och minst ett år kvar av studierna.
Villkor och lön:
Du arbetar på skolan där du studerar.
Arbetstiden är 10 timmar i månaden under terminstid.
Utöver dessa timmar tillkommer även utbildning.
Du får löpande stöd både en samordnare och chef i ditt arbete.
Arbetet startar den 5 augusti 2026.
170 kr/tim.
14,4 % semesterersättning.
Flexibla arbetstider anpassade efter dina studier.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag eller senast 30-06-2026. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Academic Work på sth3@academicwork.se
. Våra fackliga representanter är:
Handels: Gits Stigsdotter-Nyström: 010-459 13 42
Akademikerna: Mariette Vestling: 010-459 13 12 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FF6XPH". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9991538