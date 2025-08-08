Studenter till extrajobb inom produktion och tillverkning
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Helsingborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Helsingborg
Söker du ett extrajobb utöver studier eller annat arbete? Då kan denna tjänsten passa dig!
Vi på Uniflex samarbetar med många olika företag inom produktion och tillverkning. När du jobbar extra hos oss får du chansen att prova på olika arbetsplatser och arbetsuppgifter. Du anger själv vilka dagar i veckan du kan jobba och kan enkelt anpassa volymen utefter dina studier/arbete. Du ska kunna arbeta minst två vardagar i veckan. Många av våra samarbetspartners arbetar dagtid 07-16 måndag-fredag.
Exempel på arbetsuppgifter är övervakning av maskiner, packning av färdiga produkter, kvalitetskontroller mm. Du kan komma att bli placerad på ett företag och arbeta där kontinuerligt.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett aktuellt studieintyg eller har ett intyg på ett annat deltidsarbete på minst 51%. När du ansöker till tjänsten ber vi dig att bifoga ett studieintyg eller ett intyg från din andra arbetsgivare.
Krav för tjänsten är:
• Erfarenhet inom produktion, exempelvis som maskinoperatör
• Kan arbeta minst 2 vardagar i veckan
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning
• B-körkort och tillgång till bil
Det är meriterande om du:
• Har truckkort A1-A4, B1-B4
• Kan arbeta heltid under somrarna
Vi på Uniflex lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kommer att göra allt vi kan för att du ska trivas hos oss och i gengäld söker vi efter dig som är:
• Arbetsvillig och plikttrogen
• Lojal och sprider glädje på jobbet
• Effektiv och håller ett högt tempo ute hos våra kunder
• Flexibel och hugger i där det behövs
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag!
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
