Studenter till extrajobb inom produktion och tillverkning
Uniflex AB / Maskiningenjörsjobb / Helsingborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Helsingborg
2026-02-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Klippan
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Tjänsten är en deltidsanställning som riktar sig till dig som har ett aktuellt studieintyg eller ett intyg från ett annat deltidsarbete på minst 51 %. Vi vill att du bifogar detta intyg när du ansöker.
Arbetet innebär praktiska och varierande uppgifter inom produktion. Du får möjlighet att arbeta med maskiner och materialhantering, samtidigt som du bidrar till att produktionen fungerar effektivt och smidigt.
Tjänsten kräver att du kan arbeta minst två vardagar i veckan, men för den som vill finns det även möjlighet att arbeta heltid under sommaren - vilket är meriterande. Du blir en viktig del av ett team där samarbete, engagemang och noggrannhet är nyckel till framgång.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
För att trivas och lyckas i rollen bör du uppfylla följande krav:
• Erfarenhet inom produktion, exempelvis som maskinoperatör
• Kan arbeta minst 2 vardagar i veckan
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning (studier eller deltidsjobb)
• B-körkort och tillgång till bil
• Truckkort A1-A4 och B1-B4
Det är meriterande om du:
• Kan arbeta heltid under sommaren
• Har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Är van vid ett högt arbetstempo och att hugga in där det behövs
Vem är du?
Du är ansvarsfull och noggrann, samtidigt som du trivs med ett praktiskt och varierande arbete. Du samarbetar väl med kollegor och tar egna initiativ när det behövs. Flexibilitet och engagemang är naturliga delar av ditt arbetssätt, och du ser till att uppgifter blir utförda på ett effektivt och korrekt sätt.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5837". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
My Pålsson my.palsson@uniflex.se Jobbnummer
9754904