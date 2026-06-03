Studenter till extrajobb inom lager och containertömning

Uniflex AB / Lagerjobb / Helsingborg
2026-06-03


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Visa alla jobb hos Uniflex AB i Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Ängelholm, Klippan eller i hela Sverige

Är du en person som gillar att vara aktiv, ta ansvar och jobba tillsammans med andra? Då kan det här extrajobbet passa dig perfekt.

Publiceringsdatum
2026-06-03

Om tjänsten
Letar du efter ett aktivt och varierande extrajobb, hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, ansvar och ett högt tempo är en naturlig del av vardagen. Vi söker dig som gillar att ta initiativ, arbetar noggrant och trivs med praktiska arbetsuppgifter. Detta är ett extrajobb inom lagerindustrin, perfekt för dig som studerar eller har ett annat deltidsarbete och vill arbeta extra vid sidan av. Arbetstiderna och arbetsdagarna kan komma att variera.
Tidigare erfarenhet av arbete inom lagerverksamhet ses som ett plus.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Du stöttar lagerverksamheten där det behövs, arbetsuppgifterna är varierande och ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter.
Här blir du snabbt en viktig spelare i teamets vardag och får chansen att växa i en lärorik och stimulerande arbetsmiljö.

Vem är du?

Du är en person som tar ansvar, arbetar noggrant och bidrar med energi och engagemang. Du har ett aktuellt studieintyg eller ett intyg på annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51 % (bifogas i ansökan)

Kvalifikationer
• Erfarenhet av lagerarbete
• Truckkort A1–A4 och B1–B4
• Annan huvudsaklig sysselsättning
• Tillgänglig minst två vardagar i veckan

Meriterande
• Truckkort B1–B6
• Körkort och tillgång till bil (kollektivtrafik är inte alltid möjlig)
• Möjlighet att arbeta heltid under sommaren

Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett engagerat lagerteam



Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Drottninggatan 1 (visa karta)
252 21  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Uniflex

Kontakt
My Pålsson
my.palsson@uniflex.se
+46 70 874 64 73

Jobbnummer
9946705

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