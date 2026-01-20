Studenter som skadereglerare motor hos Länsförsäkringar Skåne
Adecco Sweden AB / Backofficejobb / Malmö Visa alla backofficejobb i Malmö
2026-01-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Som skadereglerare inom avdelningen motorskador kommer du att arbeta med att hantera inkommande samtal från Länsförsäkringar Skånes försäkringstagare. Med placering i Malmö, Gängtappen, blir du en del av en öppen och hjälpsam avdelning med cirka 42 medarbetare. Tillsammans hjälper ni Länsförsäkringars kunder och hanterar olika ärenden inom motorskador, allt från skadade till stulna fordon.
I rollen som skadereglerare kommer du få möjlighet att arbeta deltid ca. två dagar/veckan under terminerna och heltid under sommar- och julledighet. Arbetstiderna är mellan kl. 08.00-16.30 måndag till fredag.
I din roll som skadereglerare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Hantera inkommande samtal och handlägga varierande ärenden gällande motorskador
• Registrera, administrera och följa upp ärenden
• Löpande kontakt med verkstäder och Länsförsäkringars interna funktioner
• Genomföra enklare betalningstjänster som betalning av fakturor
Tjänsten som skadereglerare är ett konsultuppdrag via Adecco. Det ingår en till två veckors internutbildning.
Om dig
Som skadereglerare arbetar du med telefonen som främsta redskap och det är viktigt att du känner dig bekväm med denna typ av kommunikation och kundkontakt. Du har med fördel därför tidigare erfarenhet från liknande kundtjänst eller support över telefon.
Du studerar för närvarande på högskola eller universitet och är tillgänglig för att arbeta heltid under sommar- och julledighet samt deltid ca. två dagar/veckan under terminerna.
Vi söker dig som får energi av att ge service och möter kunder med högt engagemang och lösningsfokus. Som person trivs du med att arbeta i ett högt tempo och tar dig an nya utmaningar med en positiv inställning. För dig är det en självklarhet att se till kundens behov och gör det lilla extra för att lyckas bemöta dessa på ett konstruktivt sätt.
Hos Länsförsäkringar Skåne värderas ett gott samarbete och vi ser därför att du är en lagspelare som aktivt bidrar till en härlig stämning och sammanhållning. Du drivs av att få lära mer och söker gärna feedback från din omgivning för att kunna utvecklas i rollen.
Viktigt för tjänsten är:
• Tidigare erfarenhet av kundservice, exempelvis inom butik eller restaurang
• Du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, helst 3 terminer kvar av studier
• Flytande kunskaper i både svenska och engelska
Om Länsförsäkringar Skåne
Vi som arbetar på Länsförsäkringar Skåne bor där du bor, kör samma väg till jobbet och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. Kanske är det därför som Länsförsäkringar enligt undersökningarna har Sveriges nöjdaste kunder i flera olika kategorier. I det kundägda Länsförsäkringar Skåne finns inga andra intressenter än kunderna. Företagets uppgift är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt. Vårt långsiktiga mål är att verksamheten ska gå jämnt ihop - med låga premier och hög servicegrad. Och skulle vi få ett större överskott blir det återbäring, i form av pengar tillbaka eller sänkta premier.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Länsförsäkringar Skåne med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Josephine Hjalmarsson via Josephine.Hjalmarsson@adecco.com
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson Jobbnummer
9695568