Studenter sökes till sommarjobb inom livsmedelsproduktion!
2026-02-10
Är du student och söker ett aktivt sommarjobb där du kan tjäna extra pengar, få arbetslivserfarenhet och arbeta i team? Då kan detta vara rätt jobb för dig!
Vi söker nu studenter för sommararbete hos vår kund inom tillverkningsindustrin i Landskrona. I rollen blir du en viktig del av produktionsteamet och arbetar med hantering, bearbetning och emballering av produkter inför vidare leverans.
Arbeta i produktionen enligt fastställda rutiner och instruktioner.
Förpacka och göra produkter redo för transport.
Hålla arbetsplatsen ren och följa gällande säkerhets- och hygienföreskrifter.
Hjälpa till med övriga uppgifter i verksamheten vid behov.
Montering av kartonger, sortering och städning.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och du blir anställd som ambulerande konsult via oss.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Studerande på minst 50 % över sommaren eller annan sysselsättning på minst 80 %.
Kan jobba uppemot heltid under sommaren.
God svenska i tal- och skrift.
Förmåga att arbeta effektivt i en snabb och ibland krävande miljö.
Teamspelare med stark kommunikationsförmåga.
Är fysisk kapabel till att utföra arbetsuppgifter som kräver lyft och stående under långa perioder.
Detta är ett perfekt sommarjobb för dig som vill kombinera studier med arbete, bygga CV och få värdefull arbetslivserfarenhet.
Ansök redan idag - platser tillsätts löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
