Studenter sökes till receptionistjobb på Avion Shopping, Umeå (kopia)
KFX HR-partner Skandinavien AB / Receptionistjobb / Umeå
2025-11-10
Om tjänsten
Gillar du att arbeta i ständig rörelse? Är du den som gärna hjälper andra och trivs med att erbjuda service i toppklass? Vi söker nu dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning som vill jobba som extrapersonal i Info & Lounge på Avion Shopping, Umeå.
Du blir anställd av oss på KFX HR-partner och uthyrd på ett spännande uppdrag till vår kund på Avion Shopping, Umeå. Vi erbjuder dig ett trevligt arbete på ett härligt företag med mycket kundkontakt. Du arbetar oftast ensam på plats men kommer ingå i en arbetsgrupp där du och dina kollegor delar på arbetspassen.
Om oss
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.
Arbetsuppgifter
Som receptionist är du spindeln i nätet och ska kunna ha många bollar i luften samtidigt som du ger service med ett leende på läpparna. Några av de dagliga arbetsuppgifterna är att:
• Leverera förstklassig service till hyresgäster och externa besökare
• Ansvara för försäljning av presentkort och andra produkter
• Assistera och guida kunder vid behov
• Assistera vid events
• Posthantering
• Passerkortsbeställningar
• Svara på frågor över mejl och telefon
• Övrigt förekommande administrativa uppgifter
Kvalifikationer
Till rollen som receptionist söker vi dig som är en lösningsorienterad, social och engagerad person som motiveras av att få jobba med människor och att få ta eget ansvar. Du har ett flexibelt, professionellt och engagerat kundbemötande och drivs av att ge det lilla extra.
Vidare har du datorvana där du kan hantera enklare administrativa ärenden och kan navigera dig rätt i de vanligaste datorprogrammen - med fördel MS Office-paketet. Vidare bör du kunna göra dig förstådd på både svenska och engelska.
Meriterande är om du har erfarenhet av serviceyrket och mer specifikt erfarenhet av den fysiska kundkontakten.
Övrigt
Tillträde: enligt överenskommelse
Omfattning: behovsanställning/extra vid behov
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundkontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Amanda Blomkvist på amanda.blomkvist@kfx.se
Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 556658-2143) Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9597776