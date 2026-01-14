Studenter sökes till långsiktigt lageruppdrag hos Sonepar i Örebro!
2026-01-14
Vill du ha ett flexibelt extrajobb under studietiden? Nu utökar vi vår studentpool på Sonepars centrallager i Örebro. Ett perfekt uppdrag för dig som vill jobba fysiskt, utvecklas och ha kul på jobbet! Vi jobbar med löpande urval, ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Sonepar, tidigare Elektroskandia, är en av Sveriges ledande elteknik-grossister som säljer bland annat elmateriel, belysning och kraft/automation till kunder inom elinstallation, industri och tele/data.
Academic Works studentpool på Sonepars lager gör det enkelt att kombinera studier med jobb. Du behöver vara tillgänglig för att arbeta minst två pass i veckan och du får själv välja vilka dagar utifrån ditt skolschema. I studentpoolen kommer du att ha ca 25 kollegor som alla är studenter precis som du.
Dina arbetsuppgifter
Oavsett avdelning eller arbetsuppgift är din roll avgörande för att företagets leveranskedja ska fungera effektivt. För detta är samarbete med arbetskollegor en förutsättning, samtidigt som du tar ansvar för din del i kedjan. Sonepar värderar alltid kvalitet och noggrannhet i arbetsutförandet.
Arbetet är förlagt på vardagar och arbetstiden ser olika ut beroende på vilket avdelning man hamnar på. Just nu söker vi förstärkning på en avdelning där arbetstiden är 06-14 och 15-21, det är viktigt att man kan arbeta minst ett dagspass och ett kvällspass varje vecka. Det finns också andra avdelningar där arbetstiden är 10-19 eller 15-19. Vilken avdelning man hamnar på är inte förutbestämt därav står båda arbetstiderna med.
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande på eftergymnasial nivå med minst tre fulla terminer kvar av dina studier. Detta ska tydligt framgå i din ansökan annars kommer den inte att behandlas.
• Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Kan arbeta minst 2 dagar i veckan
• Trivs med att arbeta med kroppen, då arbetet är mycket fysiskt
Det är meriterande om du har
• Truckkort
• Körkort och tillgång till egen bil
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse, löpande under våren
• Placering: Lindvallsgatan 1, Örebro
• Truckutbildning: Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, saknar du truckkort men har driv och motivation för detta uppdrag kommer du bli erbjuden ett truckkort av oss på Academic Work.
• Bakgrundskontroll: Under rekryteringsprocessen kommer en bakgrundskontroll och kreditupplysning genomföras enligt rutin på Sonepar
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
