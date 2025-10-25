Studenter sökes till långsiktigt lageruppdrag hos Sonepar i Örebro!
2025-10-25
Vill du ha ett flexibelt extrajobb under studietiden? Nu utökar vi vår studentpool på Sonepars centrallager i Örebro - ett perfekt uppdrag för dig som vill jobba fysiskt, utvecklas och samtidigt ha kul på jobbet! För dig med driv och ambition erbjuder vi också truckkortsutbildning. Vi jobbar med löpande urval, ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Sonepar, tidigare Elektroskandia, är en av Sveriges ledande elteknik-grossister som säljer bland annat elmateriel, belysning och kraft/automation till kunder inom elinstallation, industri, och tele/data.
Academic Works studentpool på Sonepars lager gör det enkelt att kombinera studier med jobb. Du behöver vara tillgänglig för att arbeta minst två pass i veckan och du får själv välja vilka dagar utifrån ditt skolschema. I studentpoolen kommer du att ha ca 20 kollegor som alla är studenter precis som du.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-25Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare på hos Sonepar kommer du att ha följande arbetsuppgifter:
• Truckkörning och orderplock
• Lastning och lossning
Oavsett avdelning eller arbetsuppgift är din roll avgörande för att företagets leveranskedja ska fungera effektivt. För detta är samarbete med arbetskollegor en förutsättning, samtidigt som du tar ansvar för din del i kedjan. Du kommer att hantera omfattande ordrar och därför värderar vår kund alltid kvalitet och noggrannhet i arbetsutförandet.
På detta uppdrag arbetar du vardagar och arbetstiden är antingen 10-19 eller 15-19. Det är viktigt att du är flexibel och under terminerna har möjlighet att arbeta varierat över veckorna. Du förväntas vara tillgänglig för arbete minst 2 pass/vecka, vilket blir ca 12-16 h per vecka.
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande på eftergymnasial nivå med minst tre fulla terminer kvar av dina studier. Detta ska framgå tydligt i din ansökan annars kommer den inte att behandlas.
• Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Kan arbeta minst 2 dagar i veckan
• Arbetet kommer att vara mycket fysiskt, därför är det viktigt att du trivs med att arbeta med kroppen
Det är meriterande om du har
• Truckkort
• Körkort och tillgång till egen bil
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse, löpande under hösten
• Omfattning: Du förväntas vara tillgänglig för arbete ca 12-16h per vecka under terminerna.
• Arbetstid: Arbetspass på 4-8 h förlagda på vardagar mellan antingen 10-19 eller 15-19
• Placering: Lindvallsgatan 1, Örebro
• Truckutbildning: Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, saknar du truckkort men har driv och motivation för detta uppdrag kommer du bli erbjuden ett truckkort.
• Bakgrundskontroll: Under rekryteringsprocessen kommer en bakgrundskontroll och kreditupplysning genomföras enligt rutin på Sonepar
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
