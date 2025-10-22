Studenter sökes till kommande möjligheter på terminal i Kristianstad!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Kristianstad
2025-10-22


Är du noggrann, effektiv och trivs med ett fysiskt arbete? Då har vi jobbet för dig! Just nu söker vi engagerade medarbetare till välkänd terminal i Kristianstad!

Här kommer du att arbeta på paketbanan och bidra till att paket hanteras snabbt och effektivt.

2025-10-22

Dina arbetsuppgifter
• Sortering och hantering av paket på paketbana
• Lasta och lossa gods
• Mottagning och scanning av försändelser
• Truckkörning vid behov

Arbetstider:
Passen är vanligtvis förlagda mellan 14-20 på vardagar, men kan variera. Därför är det viktigt att du är flexibel med din tillgänglighet.

Detta är ett konsultuppdrag, vilket betyder att du kommer vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund.

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som:
• Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
• Är noggrann och effektiv
• Är en lagspelare och bidrar till teamets gemensamma mål

Kvalifikationer
• Studerar minst 50 % i minst två år framöver eller jobbar minst 80 %.
• Tillgänglig minst två hela vardagar i veckan, även under tentaperioder
• Talar och skriver flytande svenska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Ellinor Gregorioff
helsingborg@studentconsulting.com

