Studenter sökes till extrajobb på vardagar i Rosersberg
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2025-09-12
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Har du tidigare erfarenhet inom lager? Studerar du eller har ett annat arbete på minst 50%? Söker du ett extrajobb med start omgående? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker därmed dig som är en driven truckförare som söker ett extrajobb med start omgående. I rollen som lagerarbetare kommer du främst få arbeta med in- och/eller utleveranser. Du kommer även att arbeta med sedvanligt lagerarbete inom någon av avdelningarna för orderpackning, orderplockning, ordermottagning, inventering samt terminalarbete.
Tjänsten är en extratjänst och du förväntas att kunna arbeta heldag 2-3 vardagar.
Arbetspassen kommer vara förlagda på vardagar kl. 08-17.
Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av StudentConsulting men arbeta hos vår kund i Rosersberg.
DETTA SÖKER VI
• Du har någon form av tidigare lagervana.
• Du är studerade eller har ett annat arbete på minst 50% minst 1 år framåt, och kan uppvisa intyg på det.
• Du har ett anmärkningsfritt belastningsregister, kontroller kommer att genomföras i rekryteringsprocessen.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• God fysisk form då arbetet innebär att du kommer stå och vara i rörelse under hela arbetspasset.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är engagerad och målinriktad. Vidare är du flexibel och arbetar strukturerat och ordningsamt. Du trivs i en fysisk roll och även i en lagermiljö. Du är lyhörd för feedback, samarbetsvillig och arbetar lika bra i grupp som individuellt.
Passar beskrivningen in på dig? Ansök redan idag. Urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Edyta Holm sthlm.kundtjanst.butik@studentconsulting.com Jobbnummer
9507131