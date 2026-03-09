Studenter sökes till extrajobb på Landvetter flygplats!
Vi söker nu ännu fler taggade studenter till Academic Works studentpool hos vår kund ute på Landvetter! Är du student och känner att du vill dryga ut studentkassan, med ett välbetalt extrajobb? Söker du ett fysiskt arbete som inte krockar med viktiga föreläsningar och seminarier? Låter det som något för dig? Sök tjänsten redan idag då urvalet sker löpandePubliceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Academic Work söker efter nya taggade studenter till vår studentpool ute på Landvetter! Som terminalarbetare arbetar du efter behov, men ska kunna ligga tillgänglig minst 2 pass/vecka. Du kommer bli en del av vår studentpool där vi ser att du finns tillgänglig att boka upp på framförallt morgonpassen.
Arbetspassen är förlagda på vardagar kl. 04:00-09:00, det kan även bli aktuellt med kvällspass kl. 16:00-20:00.
Du kommer bli en del av en arbetsgrupp med riktig härlig stämning och teamkänsla. För dig som visar intresse finns möjlighet att på sikt ta extra ansvar och utvecklas i rollen och på företaget. Det finns även möjlighet till att få arbeta extra över jul och andra storhelger.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Du tar hand om inkommande försändelser från både flyg samt lastbil och sköter tillsammans med resten av teamet hela arbetsprocessen fram till lastning av kurirbilar. Du jobbar i tätt samarbete med resten av gruppen i ett periodvis högt tempo.
Pall- och pakethantering
Sortering och lastning
Scanning av paket
Lastning av kurirbilar
Vi söker dig som
Studerar en eftergymnasial utbildning med minst 1- 2 år kvar, utan praktikperioder
Kan arbeta morgonpass & kvällspass
Har minst sex månaders arbetslivserfarenhet
Har egen bil och körkort
Talar och förstår svenska obehindrat då detta krävs i de dagliga arbetsuppgifterna
Har ett godkänt belastningsutdrag
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet från en liknande tjänst
Tjänsten passar dig som är noggrann, flexibel och självgående. Vi tror att du är lättlärd och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Eftersom arbetet kan innefatta en hel del tunga lyft är det fördelaktigt om du är i god fysisk form. Vi ser också att du är öppen, social och inte har några problem med att jobba ihop i grupp.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Målmedveten
Ordningsam
Övrig information
Kundens terminal ligger i anslutning till Landvetter flygplats. Flygplatsen är ett säkerhetsklassat område och därför kommer du att registerkontrolleras enligt Transportstyrelsens bestämmelser, samt att ett utdrag ur belastningsregistret från Polismyndigheten kommer att efterfrågas. Vi kommer även behöva göra en 5-års kontroll, vilken också är av säkerhetsskäl.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
