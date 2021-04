Studenter sökes till Arlanda för arbete som bagagehanterare! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Budjobb i Sigtuna

Tycker du om att arbeta fysiskt och under högt tempo? Är du dessutom ansvarstagande och flexibel? Då har vi ha det perfekta extrajobbet som bagagehanterare under din studietid.StudentConsulting söker nu personer som hanterar bagage på deltid till Arlanda flygplats. Vi söker dig som vill vara en del av ett engagerat team och arbeta i en spännande arbetsmiljö med härlig gemenskap och möjlighet till personlig utveckling.I rollen som bagagehanterare är dina arbetsuppgifter att se till att kundens bagage sorteras och lastas på ett serviceinriktat och säkert sätt inom bestämda tidsramar. Tjänsten passar dig som vill arbeta fysiskt på en flygplats under varierande arbetstider. Du kommer att arbeta skift som är förlagda under främst vardagar, men även helger. Då passen kan vara förlagda under obekväma arbetstider så är det starkt meriterande om du har körkort och tillgång till bil för att ta dig till Arlanda vid alla tider på dygnet. Du ska vara tillgänglig för arbete minst 2 vardagar i veckan. Även helgpass förekommer.Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer bli anställd via StudentConsulting och jobba på uppdrag åt vår kund. Beräknat startdatum är den 21-22/6 Låter tjänsten som något för dig? Ansök redan idag! Intervjuer och urval sker löpande.2021-04-13Vi söker dig som är ansvarstagande, stresstålig och trivs med att arbeta i grupp. Du är flexibel och initiativrik med en positiv inställning till förändringar. Du är också i god fysisk form då arbetet inkluderar tunga lyft. Då arbetstiderna är varierande är det viktigt att du är en energifylld person oavsett tid på dygnet och att du alltid är i tid.Vi ställer följande grundkrav för tjänsten:Du är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % minst 1 år framöverGodkänd treårig gymnasieexamenMycket goda kunskaper i svenska och engelskaKan medverka på en utbildning 2 dagars utbildning i slutet av juniKörkort och tillgång till egen bil är meriterandeSista dag att ansöka är 2021-05-21