Studenter sökes för välbetalt truckjobb på nätter i Växjö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Växjö
2026-01-26
Är du på jakt efter nya utmaningar? Pluggar du och vill dryga ut studentkassan? Föredrar du ett aktivt arbete och har truckkort? Då kan du vara just den vi söker!
Vi söker nu entusiastiska och målinriktade truckförare till vår uppskattade kund, ett etablerat företag i Växjö. Som truckförare kommer du ta dig an en roll med självständighet och eget ansvar, där din initiativförmåga kommer vara en nyckel till framgång.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar skicklig truckkörning och noggrann orderplockning. Dessutom kan du förvänta dig att hantera varierande uppgifter, såsom att verifiera utgående kundorder, hantera packning och paketsortering, påfyllning av varulager samt andra relaterade lageraktiviteter. En samarbetsinriktad inställning gentemot kollegorna är en essentiell del av arbetsmiljön. På lagret strävar vi gemensamt efter hög arbetskvalitet och en positiv atmosfär.
Arbetstiderna förläggs under kvällar och nätter.
Du kommer att vara anställd av StudentConsulting, men din placering kommer vara hos vår kund. Uppdraget inleds med en välkomnande introduktion och fortsätter sedan med veckovisa bokningar.
Vi ser gärna att du kan arbeta minst två pass per vecka, och även fler under sommaren.
För att vara en lämplig kandidat för denna position ser vi att du är antingen studerande eller har en huvudsaklig sysselsättning på minst 50% vid sidan av. Välkommen med din ansökan och ta chansen att bli en del av vårt engagerade team.
DETTA SÖKER VI
Vi letar efter dig som kanske är i början av dina studier eller har minst 1 år kvar.
Uppdraget kräver att man har truckkort A1-4 behörighet.
Vi ser att du är en flexibel, ansvarsfull, pålitlig och arbetsvillig person som kan vara redo att hoppa in med kort varsel.
Arbetet kan vara relativt tungt så det krävs att man har god fysik.
Företaget är beläget i utkanten av Växjö och därför ser vi gärna att du som söker har körkort och tillgång till bil.
Vi erbjuder dig ett fritt arbete med stort ansvar hos en väletablerad kund. Låter tjänsten intressant? Tveka inte på att ansöka redan idag - vi är intresserade av dig och dina erfarenheter! Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Detta är ett deltidsjobb.
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
Högsbyvägen 3 (visa karta
)
352 74 VÄXJÖ
StudentConsulting
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com
9705785