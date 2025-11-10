Studenter sökes för kvällsjobb som julkortsorterare i december!
2025-11-10
Är du noggrann och söker ett fysiskt arbete? Vi söker nu för kunds räkning, dig som vill jobba kvällspass med att sortera julkort under ca två veckor i december.
PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och är ledande inom sitt område. Arbetet vid terminalen består främst av manuell posthantering och kan kännas fysiskt krävande då du står upp under hela arbetspasset. Arbetet kommer att vara förlagt till kvällstid, vardagar 18-22. Vilka dagar du kommer att arbeta schemaläggs enligt överenskommelse, vi ser gärna att du är beredd att ta på dig så många pass som möjligt under den aktuella perioden.
Arbetet innebär att du blir anställd hos StudentConsulting och jobbar som vår uthyrda konsult hos PostNord med arbetsplats i Sundsvall. Introduktion och utbildning kommer preliminärt starta i månadsskiftet november/december och sker både via introduktionspass hos kund samt e-learning!
DETTA SÖKER VI
Du som söker är studerande eller har en annan anställning om 50%. Som person är du positiv, engagerad, stresstålig och klarar av att jobba under bitvis hög arbetsbelastning. Vidare är du flexibel, ansvarsfull och inte främmande för att hoppa in med kort varsel. Körkort och tillgång till egen bil är en fördel till detta uppdrag. Som en del av kvalitetssäkringen i denna process så kommer du att få genomgå en bakgrundskontroll innan anställning kan bli aktuell.
Låter detta som något för dig? Anmäl ditt intresse redan idag, intervjuer och urval kommer att ske löpande. Dessa tjänster kommer att tillsättas så fort vi hittat rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
