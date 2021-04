Studenter sökes för extrajobb på lager i Rosersberg! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Sigtuna

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Sigtuna2021-04-15För den här tjänsten söker vi dig som är studerande eller har ett arbete på minst 50%. Vidare ska du trivas att jobba i ett högt tempo och vara van att jobba i ett fysiskt arbete. Stämmer detta in på dig kan du vara den vi söker!Vi söker för vår kunds räkning studenter för lagerjobb. Vår kund är verksamma inom bokbranschen och söker nu extrapersonal till deras lager ute i Rosersberg.I rollen som lagermedarbetare kommer du att jobba med sedvanliga lageruppgifter inom orderpackning och orderplockning. Arbetstiderna är belagda främst måndag-torsdag klockan 8.15-17, men även pass på fredagar förekommer kl. 7.30-16.15. Inga helgpass förekommer.Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du kommer vara anställd av StudentConsulting men jobba ute hos vår kund.2021-04-15Du är studerande eller har annan sysselsättning på minst 50% året utGod kunskap i svenska och engelska i tal och skriftGod fysiskt form då arbetet innebär att du kommer stå och vara i rörelse under hela arbetspassetBo i närheten av RosersbergIngen anmärkning i belastningsregistretVara tillgänglig att jobba minst 2-3 pass i veckanVi söker dig som är noggrann, effektiv och trivs att jobba i ett högt tempo. Du ska vara självgående och initiativtagande och inte rädd för att fråga. Har du tidigare erfarenhet från lager är detta starkt meriterande.Låter tjänsten intressant - skicka in en ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-29Studentconsulting Sweden AB (Publ)5693851