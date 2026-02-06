Studenter med truckkort sökes till Menigos lager i Strängnäs!
2026-02-06
Är du studerande på minst 50%, gillar att arbeta fysiskt och har ett intresse för lagerarbete samt truckkörning? Då kan denna tjänst vara något för dig!
Till vår kund söker vi nu truckförare med start under våren. Vår kund har ett stort lager i Strängnäs där arbetet innefattar sedvanliga lageruppgifter, såsom:
Plocka, packa och lasta varor för leverans- truckkörning.
Följa säkerhets- och arbetsinstruktioner noggrant.
Arbeta för att utveckla och förbättra logistikverksamheten.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd via StudentConsulting men arbeta på uppdrag som konsult hos vår kund i Strängnäs. Tjänsten är ett extraarbete och du förväntas kunna arbeta 2-3 pass i veckan mellan måndag-fredag. Arbetspassen kommer främst vara förlagda mellan måndag-fredag men arbete på helg förekommer. Arbetstiderna växlar mellan skift 7-16 samt 16-01.
• Truckkort A och B1-B4 enligt TLP-10
• Du har en annan huvudsaklig sysselsättning eller studier på minst 50 % minst 1 år framöver och kan intyga detta.
• Anmärkningsfritt belastningsregister, kontroller kommer att genomföras i rekryteringsprocessen.
• Tidigare arbetslivserfarenhet, erfarenhet från lagerarbete eller matbranschen är meriterande.
• Grundläggande kunskap i svenska i tal och skrift.
• God fysisk form då arbetet innebär fysiska arbetsuppgifter samt att du är i rörelse under hela arbetspasset.
• Bo i närheten av Strängnäs och kunna ta dig till och från området såväl tidiga mornar som sena kvällar.
Vi söker dig som är ansvarstagande och serviceorienterad. Du är tävlingsinriktad, mån om att alltid uppnå uppsatta mål och har inställningen att allt går om man bara vill. Du är lyhörd för feedback, samarbetsvillig och arbetar lika bra i grupp som individuellt. Du är flexibel och ställer upp med kort varsel. Så ansöker du
