Studenter inom lager och produktion till Hisselektronik
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-08-26
Är du student och letar efter ett meriterande extraarbete vid sidan av dina studier? Academic Work och Hisselektronik söker nu engagerade studenter till en ny lager- och produktionspool i Tyresö. Här får du möjlighet att arbeta på ett innovativt företag som värdesätter samarbete och kvalitet. Ansök redan idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Hisselektronik Sweden AB är en ledande oberoende leverantör av hisskomponenter och kompletta hissystem, baserad i Tyresö, Stockholm. Företaget erbjuder innovativa lösningar med fokus på kort installationstid, snabb driftsättning och stabil drift. Deras avancerade styrsystem är utvecklade i CANopen-Lift, vilket möjliggör flexibel omprogrammering och tillägg av funktioner.
Vi söker nu flera studenter som kommer att ingå i en studentpool för att täcka upp behov inom lager och produktion. Du kommer bli en del av ett engagerat och välkomnande team som uppskattar gott samarbete, samt stöd och hjälp i det löpande arbetet. Arbetet kommer att innefatta bland annat montering, plockning och packning samt kvalitetskontroller. Du bör kunna arbeta 1-2 dagar i veckan och vara flexibel och samarbetsvillig för att trivas och passa in i teamet, eftersom behov kan uppstå med kort varsel utöver de planerade arbetspassen.
Du erbjuds
• Ett meriterande extraarbete vid sidan av dina studier
• Arbeta på välkomnande och familjärt företag
• En dedikerad konsultchef på Academic Work
Dina arbetsuppgifter
• Montera enklare produkter enligt fastställda instruktioner och rutiner
• Kontrollera att utfört arbete uppfyller gällande kvalitetskrav
• Rapportera avvikelser och kvalitetsproblem till närmaste chef
• Plocka och förbereda material för produktionen
• Kontrollera inkommande gods gällande skick, antal och eventuella datumkoder
• Packa färdiga produkter samt organisera och boka transporter till kunder
• Följa och upprätthålla säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen för att minimera risker och skapa en säker arbetsmiljö
• Hålla arbetsplatsen ren och välorganiserad för att upprätthålla en effektiv arbetsmiljö
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning på minst 50% och har minst 1 år kvar av studierna
• Har ett tekniskt intresse och tycker om att arbeta praktiskt
• Kan läsa och följa tekniska instruktioner och monteringsanvisningar
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta med lager/logistik eller montering
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Har möjlighet att arbeta 1-2 dagar i veckan
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som elektriker inom industri eller har en utbildning inom el.
Vi tror att du både kommer trivas och passa i rollen om du har förmågan att planera dina studier på ett sådant sätt att du kan agera flexibelt vid behov på kort varsel.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer på deras hemsida här. Ersättning
