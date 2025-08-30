Studenter för lagerarbete på deltid till Rosersberg - kommande uppdrag
2025-08-30
Är du student eller söker ett extraarbete vid sidan av dina studier eller annan sysselsättning? Vi söker nu engagerade och noggranna lagermedarbetare för kommande uppdrag hos vår kund i Rosersberg, med möjlighet att arbeta både dag- och kvällspass. Vem du är
Vi söker dig som är student och vill jobba deltid både dag och kväll. Du är en lagspelare och tycker om att jobba mot uppsatta mål och i högt tempo. Du kommer att arbeta med:
Hantering av varor
Scanning
Plockning och packning
Viss truckkörning kan förekomma
Vi söker dig som:
Studerar på vuxenutbildning, yrkeshögskola eller universitet
Har minst 1 år kvar av utbildningen
Pratar och läser god svenska eller engelska
Vill och kan jobba 2-3 dagar i veckan
Är morgonpigg och kan börja vid 07.00
Har möjlighet att arbeta kvällspass med start 15.50
Har god fysik Publiceringsdatum2025-08-30Kvalifikationer
Kunna uppvisa annan sysselsättning på minst 50%
Meriterande:
Truckkort A1-A4
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete
Bor i närheten av Rosersberg
B-körkort och tillgång till bil
Hos oss på PEOPL sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare People Bemanning AB
(org.nr 559239-4752), https://peopl.se Arbetsplats
Peopl Bemanning Kontakt
Feisal Gharabi feisal@peopl.se Jobbnummer
9483878