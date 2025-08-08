StudentConsulting söker studenter för livsmedelsproduktion i Laholm!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Laholm Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Laholm
2025-08-08
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Laholm
, Båstad
, Halmstad
, Ängelholm
, Markaryd
eller i hela Sverige
Är du student och vill vara med och skapa framtidens smakupplevelser? Är du flexibel och inte rädd för att hugga i när det behövs? Vi söker dig som alltid arbetar noggrant i kombination med en hög effektivitet för uppdrag i Laholm!
Vår kund är belägen i Laholm och arbetar inom livsmedelsbranschen och producerar diverse välkända produkter.
Arbetsuppgifterna kommer vara varierande inom livsmedelsproduktion som exempelvis packning av livsmedel och hantering av recept och dess ingredienser. Du kommer att få delta i produktionen av livsmedel, från råvaruhantering till färdig produkt. Du kommer arbeta i team och arbeta nära med företagets olika avdelningar. Arbetet utförs utefter särskilda regler, riktlinjer och kvalitets standarder som är av högsta vikt att följa och ta hänsyn till.
Arbetstiderna är varierande på veckans alla dagar mån-sön och du bör vara flexibel och ha förmågan att täcka av och hjälpa till där där det behövs. Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna och få arbetet gjort.
Arbetsuppgifterna innebär delvis:
• Övervakning av linjen
• Åtgärda eventuella fel som uppkommer i produktionen gällande linje och produkt
• Packning förhand
• Stötta upp i blandning av ingredienser
• Ta emot och fördela varor
• Följa siffror och andra mätetal
DETTA SÖKER VI
Till denna tjänst söker vi dig som är student och vill jobba upp till heltid i sommar. Som student räknas du som är inskriven på universitet, högskola, Komvux eller liknande och vi ser gärna att du har minst 1 år kvar på dina studier och studerar på minst 50%.
Du är flexibel och anpassningsbar och kan arbeta minst 2 vardagar i veckan utöver dina studier och upp till heltid under sommar och jul.
Som person vill du ständigt utvecklas och anser dig själv vara en problemlösare. Du har inga problem med att komma med nya idéer och vara innovativ genom att använda din fantasi.
Du täcker av där det behövs och har inga problem med att vara flexibel och anpassa dig efter de uppgifter som behöver genomföras.
Du är en lagspelare och vill tillsammans med dina kollegor nå era gemensamt uppsatta mål. Du eftersträvar god kontakt med dina medmänniskor och har inga problem med att samarbeta med olika typer av människor.
Personlig lämplighet är viktigare än erfarenhet - driv och nyfikenhet räcker långt!
På arbetsplatsen är säkerhet att högsta vikt och du behöver därmed ha förståelse för och respektera de regler och riktlinjer du lär dig på arbetsplatsen.Publiceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
• Tillgänglig för arbete minst 2 vardagar i veckan ständigt under terminstid samt helg
• Anmärkningsfritt belastningsregister
• 2 referenser
• Flytande svenska i tal och skrift
• Minst 1 år kvar av dina studier
Vi kommer löpande ha intervjuer och urval. Ansök därmed redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Yuan Hellsten helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9450754