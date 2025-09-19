Studentconsulting söker industrisanerare i Helsingborg för framtida uppdrag
2025-09-19
Vill du vara en del av ett dynamiskt team som arbetar för att hålla industriella platser rena och säkra? Då är detta jobbet för dig!
Vi söker en engagerad och erfaren industrisanerare för kommande uppdrag i Helsingborg! Som industrisanerare kommer du att spela en viktig roll i att upprätthålla höga standarder för hygien och säkerhet på bolagets arbetsplatser.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Utföra rengöring och sanering av olika industrianläggningar enligt fastställda standarder och rutiner.
• Använda specialutrustning och rengöringsprodukter för att hantera olika ytor och material.
• Följa föreskrifter och säkerhetsföreskrifter för att säkerställa en säker arbetsmiljö för dig själv och andra.
• Utföra periodiska underhållsuppgifter för att säkerställa att utrustningen för rengöring fungerar korrekt.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i denna roll bör du ha:
• Erfarenhet av industriell rengöring och sanering/ alternativt erfarenhet av lokalvård.
• Vilja att lära om olika rengöringsmetoder, utrustning och produkter.
• Förmåga att följa instruktioner noggrant och arbeta självständigt.
• Utmärkt uppmärksamhet på detaljer och förmåga att arbeta effektivt under tidspress.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och arbeta i en spännande och utmanande miljö, skicka in din ansökan idag.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
