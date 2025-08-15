Student? Vi söker personer som tycker om att göra tunga lyft hela dagarna!
2025-08-15
Är du student och vill kunna jobba extra som flyttpersonal? Trivs med att arbeta fysiskt? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker nu för kunds räkning ett antal personer med väldigt god fysik och framåtanda som är tillgängliga för att kunna hoppa in med kort varsel.
Arbetsuppgifterna kommer bestå av att flytta tunga möbler och byggmaterial i Linköping såsom skolor, byggplatser och dylikt hela dagarna. Arbetstiderna är förlagda mellan 7-16 eller 16-22 men kan variera något efter behov.
Blir man erbjuden jobbet kommer man att tillhöra en pool. Man lägger sin egen tillgänglighet men för att vara aktuell för tjänsten ska man kunna jobba minst 2 gånger i veckan. Är man tillgänglig så tillsätts man på pass är man ej tillgänglig förfrågas pass.
Oftast är det dagen innan man får passet men kan få en förfrågan på kvällen innan eller till och med samma morgon om det kommer in sjukdom.
Inför varje arbetspass ska man ta sig till kundens adress för att sedan samåka med kunden.
Bor man i utkanten av Linköping är krav att man har tillgång till egen bil.
DETTA SÖKER VI
Du som söker behöver ha god fysik då det är tunga lyft hela dagarna. Uthållighet är viktigt då lyften kommer att vara från 40kg oh uppåt per lyft. Ibland kan det vara produkter som väger flera 100kg men då är man flera personer som hjälps år.
Du behöver vara bra på att ta egna initiativ och inte vara rädd för att ta i.
Du kommer att bli anställd av oss men arbeta ute hos vår kund. För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara student eller har en annan sysselsättning på minst 50%. Är du tillgänglig och tycker att jobbet låter kul? Skicka då in din ansökan idag, urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
