Student till uppdrag inom HR och kompetensutveckling
2026-01-29
Välkommen till HR-avdelningen på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen! Vi är en HR-avdelning med cirka 30 kollegor som arbetar med att ge kvalificerat HR-stöd till förvaltningens chefer. Med fokus på framtidens arbetsplats är vår största prioritet att säkerställa rätt kompetens och skapa hållbara lösningar för arbetslivet.
Du kommer att vara placerad på HR-avdelningen och ingå i enheten för kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
Som studentmedarbetare får du en viktig roll i utvecklingsarbetet genom att bidra med strukturerad kartläggning, analys och dokumentation av förvaltningens utbildningsutbud. Uppdraget ger dig möjlighet att arbeta nära kollegor på enheten, tillika projektledare för förvaltnings satsning på ett mer sammanhållet och strategiskt arbetssätt för lärande och utveckling i organisationen. I det arbetet kommer du vara en viktig pusselbit.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en studentmedarbetare som ska genomföra en strukturerad kartläggning av förvaltningens befintliga utbildningar. Uppdraget är en del av utvecklingsarbetet med att ta fram kompetensutvecklingsprogram för chefer och medarbetare.
Som studentmedarbetare kommer du att:
• samla in uppgifter om utbildningar från olika källor, såsom intranät, dokumentation, HR-system och kontaktpersoner,
• strukturera informationen utifrån förutbestämda kategorier som tagits fram i projektet utifrån identifierade utvecklingsområden inom förvaltningens kompetensutveckling,
• komplettera saknade uppgifter genom att kontakta relevanta personer i verksamheten,
• sammanställa materialet i en gemensam mall (till exempel Excel),
• göra en enklare analys och visualisering av resultatet, samt
• ta fram en kort rapport som beskriver metod, resultat och reflektioner, inklusive en muntlig presentation vid uppdragets slut.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan. Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Du studerar inom personalvetenskap, offentlig förvaltning, sociologi, pedagogik, beteendevetenskap eller ett närliggande område. Det är meriterande om du har erfarenhet av informationsinsamling, administrativt arbete eller har läst kurser inom lärande i arbetslivet eller kompetensutveckling. Det är önskvärt att du har god vana av att arbeta med Excel eller liknande verktyg.
Som person är du strukturerad, noggrann och analytisk. Du trivs med att arbeta självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att skapa struktur i komplex information. Du är också kommunikativ och bekväm med att kontakta personer i verksamheten vid behov av kompletteringar.
Om arbetsplatsen
Du kommer att vara organiserad på HR-avdelningen och ingå i enheten för kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Vi är ett engagerat kollegie som arbetar med att utreda och utveckla arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling för att säkerställa förvaltningens långsiktiga kompetensförsörjning genom att både vara en attraktiv arbetsgivare och utveckla samt behålla våra medarbetare.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet och bidra till att barn och unga får bra uppväxtvillkor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar 120 timmar under ca 12 veckor
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal tjänster: 1
Tillträde: Mars 2026Övrig information
Intervjuer planeras till måndagen den 23 februari.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
