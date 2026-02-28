Student till deltidsuppdrag inom kundtjänst till Offentlig aktör inom V/A!
Är du student och söker ett deltidsuppdrag inom kundtjänst, då ska du söka till denna tjänst. Vi söker en serviceinriktad och flexibel student till vår kund som är en Offentlig aktör placerad i Norrtälje. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som studerar en eftergymnasial utbildning och som vill vara med på en spännande förändringsresa. För vår kunds räkning, en offentlig aktör inom vatten och avfall, söker vi en deltidskonsult som kommer ingå i ett varmt, hjälpsamt och prestigelöst team där du kommer stötta upp och arbeta med första linjens support. Du kommer att hantera ärenden kopplat till Norrtälje kommuns kunder i frågor om bland annat vatten och avfall. Du kommer att stötta dina kollegor i teamet med att hantera inkommande kundärenden via telefon och e-post, supportera kunder via appen och arbeta med varierande administrativa uppgifter.
Uppdraget inleds med en upplärningsperiod där du kommer få stöttning, utbildning och introduktion. Omfattningen under uppdraget:
• Maj: 8h/veckan - under introduktion och upplärning
• Juni - augusti: 6h/veckan - ordinarie passkrav
• v. 28-31 - 40h/veckan
Du erbjuds ett lärorikt och spännande deltidsuppdrag hos en offentlig aktör!
Dina arbetsuppgifter
Du kommer primärt att arbeta i första linjens support, med möjlighet att utvecklas till andra linjens support. Dina arbetsuppgifter kommer primärt innebära hantering av ärenden inom sophämtning, slamtömning, vatten och avlopp.
• Hantera inkommande ärenden från privat- och företagskunder via telefon och mejl
• Hantera faktura, - abonnemangs- och reklamationsärenden
• Hantera orderläggning och extrabeställningar
• Vägleda kunder i verksamhetens användarapp
• Dokumentera och registrera ärenden i system
VI SÖKER DIG SOM
• Är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Har relevant arbetslivserfarenhet inom service och administration
• Har god systemvana- och datavana
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Studerar inom miljö eller har intresse för samhällsbyggnad
• Erfarenhet av kundservice där primära arbetsverktyg varit telefon
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår kund är ett litet kommunalt bolag med cirka 150 anställda, känt för sin familjära atmosfär och starka teamkänsla. Ersättning
Enligt avtal
