Student sökes till sommarjobb som teknisk support i Lund
2026-04-16
Är du student med intresse för teknik och hållbarhet? Söker du ett meriterande sommarjobb där du får jobba på ett växande företag med kunden i fokus? Då har vi något för dig!
Iternio är ett techbolag i framkant inom grön mobilitet. De är en del av Rivian och med sin app, A Better Routeplanner (ABRP), hjälper de elbilsförare att planera sina resor, med bland annat karta för laddstationer, tidkalkylering och reseoptimering. Appen används globalt av över två miljoner användare, och teamet i Lund söker nu en student som kan stötta upp som teknisk support mot dessa användare under sommarperioden.
Som supportmedarbetare på Iternio kommer du att bli en nyckelperson i att hjälpa användare förstå och navigera appens funktioner. All kundkontakt sker via mejl och i deras publika forum. Du kommer även att felsöka och guida användare genom problem, samt samla in och vidarebefordra feedback till utvecklingsteamet.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting men arbeta på plats på Iternios kontor i Lund. Arbetstiderna är förlagda under flexibla kontorstider måndag - fredag. Du förväntas kunna påbörja upplärning på deltid under maj/juni, samt jobba uppemot heltid under juli och augusti.
DETTA SÖKER VI
Du är student på minst 50% med ett intresse för teknik och miljö
Du har servicevana och trivs med att kommunicera i text
Du är strukturerad, engagerad och vill bidra i ett team
Du är flytande i skrift i såväl svenska som engelska
Låter det som något för dig? Sök tjänsten redan idag! Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Scheelevägen 15F (visa karta
)
223 63 LUND Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com Jobbnummer
9859569