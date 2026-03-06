Student sökes till sommarjobb med aktivt utomhusarbete!
Är du ute efter ett spännande sommarjobb? Är du en person som gillar arbete där du får möjlighet att vistas i olika utomhusmiljöer, då har du hittat rätt! Vi söker en person som gillar att ta sig an nya utmaningar och som uppskattar utomhusarbete till en av våra mest eftertraktade kunder: Coor Service Management. Ta chansen att visa framfötterna på ett av Europas modernaste sjukhus, Nya Karolinska i Solna. Sök till tjänsten redan idag! Vi tillämpar löpande urval!Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Coor Service Management är ett nordiskt service företag och som fokuserar och erbjuder innovativa och hållbara lösningar inom miljövänliga och smarta arbetsmiljöer. Coors tjänster är därför eftertraktade inom både mindre och större verksamheter i Norden. Läs mer om COOR Service Management på deras hemsida.
I denna roll kommer du att axla varierande arbetsuppgifter, där du får möjligheten att kombinera din kreativa med din taktiska sida. I rollen bidrar du med värdefulla uppgifter då ditt huvudsakliga ansvar är att skapa en trevlig och trygg utomhusmiljö på Nya Karolinska i Solna. Det innebär att du i rollen kommer att få möjlighet att styra och leda ditt eget arbete samtidigt, som du hjälper till att förbättra utomhusmiljön för vår kunds räkning.
Du erbjuds
Ett meriterande sommarjobb och referenser för framtiden
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga upp ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.Dina arbetsuppgifter
Plantera blommor
Vattna och rensa rabatterna
Underhålla städmaskiner
Underhåll av garage vid behov
Tvätt av fasader
Vi söker dig som
Är studerande på eftergymnasial nivå
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Kan arbeta under perioden juni-augusti
Har ett stort intresse för utomhusmiljö
Det är meriterande om du har
Har traktorvana
Arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Tillitsfull
Hjälpsam
Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
