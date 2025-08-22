Student sökes till lagerarbetare på Mediq
2025-08-22
Har du någonsin funderat på varifrån munskydd, kompresser och andra produkter som du stött på som patient inom sjukvården kommer från? Hos Mediq kan du få svaret! Extrajobba på Mediqs lager som lagerplockare med att plocka sjukvårdsartiklar och medicintekniska produkter. Här trivs du som vill arbeta i en familjär stämning där man gillar att hjälpas åt!
OM TJÄNSTEN
Du kommer att arbeta som lagerplockare på Mediqs lager på västerslätt. Plocka varor till kund efter en plocklista, till din hjälp kommer du använda pick-by-voice. För att lyckas bäst i rollen om du har rätt inställning till vilka effekter ditt arbete får efter att leveransen gått iväg.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär bland annat att plocka sjukvårdsartiklar och medicintekniska produkter från lagret och packa dem för leverans till kunder.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på Universitet och vill arbeta deltid under höst terminen. Arbetet är förlagt dagtid måndag-fredag.
• Kan svenska obehindrat i både tal och skrift, så att du kan tillgodogöra dig introduktionen och noggrant följa plocklistan
Det är meriterande om du:
• Om du läser eller är utbildad inom hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av pick-by-voice
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
