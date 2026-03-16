Student sökes till kundtjänst/administration för deltids- och sommarjobb!
Vill du ha ett jobb där du både arbetar administrativt och har kontakt med kunder? Trivs du i en miljö där det händer mycket, där du får tänka själv och där nya idéer uppskattas? Då kan det här vara något för dig.
Vi söker nu en driven och lösningsorienterad person till kundtjänst. Du kommer främst att arbeta med inkommande samtal i företagets telefonväxel och vid behov hantera mejl. Rollen innehåller även administrativa uppgifter som dokumenthantering, registrering, ärendehantering, förflyttningar och viss hjälp vid fakturering.
Många av frågorna som kommer in är tekniska, så det är viktigt att du är nyfiken, har lätt för att lära dig och inte är rädd för att ta tag i saker. Du arbetar nära kollegor och har alltid stöd att luta dig mot när det behövs. Organisationen är platt och tempot stundtals högt, så du trivs med många bollar i luften och tar eget ansvar.
I den här tjänsten arbetar du både administrativt och med kundkontakt.
Administrationen handlar bland annat om att:
Registrera och läsa in ordrar
Lägga in information från kunder inför vidare hantering i produktion
Skicka ut blanketter och underlag
Enklare fakturering och uppföljning
Den andra delen av rollen är kundsupport där du:
Tar emot frågor via telefon och mejl
Hjälper privatkunder som har köpt lösningar inom exempelvis batterier, laddboxar och solceller
Hanterar både frågor och ärenden där kunden inte är helt nöjd
Du kommer bli anställd av StudentConsulting men arbeta som studentkonsult hos vår kund i Hyllie. Under terminerna arbetar du på deltid, ca 50 %, och under sommaren arbetar du heltid för att täcka upp under semestrar. Dina arbetstider under terminerna planeras tillsammans med arbetsgivaren och anpassas efter din tillgänglighet. Start för tjänsten är omgående.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Är student på minst 50 %
Har en positiv och nyfiken inställning
Är självgående och har god simultanförmåga
Lär dig fort och snabbt kommer in i nya system
Är social och samarbetsvillig
Låter detta som en roll för dig? Passa på att söka redan idag! Så ansöker du
