Student sökes till kommande uppdrag som receptionist på deltid

2026-02-23
Är du en högskolestudent som letar efter ett spännande extrajobb vid sidan av dina studier? Eller har du kanske redan en annan sysselsättning på minst 50%? Är du en person som brinner för service och vill utvecklas i en dynamisk arbetsmiljö? Vi söker proaktivt receptionister till vår receptionistpool i centrala Malmö inför kommande behov.
Detta är en proaktiv annons för framtida uppdrag.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Som receptionist hos oss får du möjlighet att arbeta i några av våra kunders moderna och välrenommerade kontor mitt i Malmö. Du blir en del av en energifylld och varierad arbetsmiljö där varje dag bjuder på nya möten och uppgifter. Detta är en fantastisk chans för dig som vill bygga värdefulla erfarenheter, nätverka och utvecklas i en professionell roll. Arbetet omfattar traditionella receptionistuppgifter som att välkomna besökare, hantera inkommande samtal, posthantering, inköp av kontorsmaterial och koordinering av konferenser. Våra arbetspass är schemalagda under kontorstid, måndag till fredag, och vi ser gärna att du är tillgänglig 2-3 dagar per vecka.Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv och har en naturlig förmåga att kommunicera med andra. Har du erfarenhet av serviceyrken, reception eller telefonväxel är det meriterande, men viktigast är att du har rätt inställning och är redo att lära dig nytt. Du bör vara bekväm med att arbeta både självständigt och i team, ha goda språkkunskaper i svenska och engelska, samt vara duktig på att hantera olika datasystem. Vi ser att du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett professionellt kundbemötande. Vidare ser vi även att du som söker tjänsten är studerande eller har en annan sysselsättning på minst 50%.Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Timlön enligt kollektivavtal (Kollektivavtal Unionen)
Detta är en proaktiv annons för kommande konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos våra kunder. Genom att skicka in din ansökan visar du ditt intresse för framtida möjligheter inom området. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Edwin Ek på edwin.ek@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag! Så ansöker du
