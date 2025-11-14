Student sökes till extrajobb som orderadministratör på Skånemejerier!
2025-11-14
Är du serviceinriktad, kommunikativ och tycker om att arbeta administrativt? Är du även prestigelös och letar efter ett meriterande extrajobb? Då har vi rätt tjänst för dig!
Vi söker just nu en student för ett spännande uppdrag på Skånemejeriers huvudkontor i Malmö. Som orderadministratör kommer du att spela en viktig roll i företagets försäljningsarbete och i en koordinerande roll. I tjänsten kommer du kontakta butiker för försäljning av varor med kort datum. Rollen innefattar därför bland annat mailhantering, prissättning, orderläggning och hantering av lagersaldo. Eftersom teamet sammarbetar nära kundtjänsten så behöver du även vara beredd på att hjälpa till i deras arbete vid behov.
Start för tjänsten är v. 51 för upplärning, och du kommer sedan förväntas kunna jobba 22, 29 och 30 december samt 5, 7 och 8 januari. Framöver arbetar du vid sidan av dina studier vid behov, och förväntas kunna jobba upp till heltid kring röda dagar och på sommaren.
Arbetspassen är förlagda under dagtid på vardagar och du utgår från Skånemejeriers huvudkontor i Fosie, Malmö. Arbetsdagarna kan variera och kommer att stämmas av vecka för vecka för att passa både ditt schema och avdelningens behov.
DETTA SÖKER VI
• Du är student på minst 50% inom ekonomi, supply chain, service management eller liknande område.
• Du har mycket god datorvana, där tidigare erfarenhet inom Excel eller M3 är mycket meriterande.
• Du är flytande i svenska i både tal och skrift.
Rollen innebär mycket självständigt arbete, så vi söker dig som är initiativtagande och strukturerad. Som person behöver du även vara prestigelös och kunna hjälpa till på andra avdelningar (ex. kundtjänst) vid behov. Vi söker även dig som är noggrann, serviceinriktad och stresstålig.
Låter detta som en roll för dig? Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och uppmanar dig att söka tjänsten direkt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
