Student sökes till extrajobb som labbassistent hos Skånemejerier!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Biomedicinjobb / Malmö Visa alla biomedicinjobb i Malmö
2025-11-14
Är du en engagerad student intresserad av områden som biologi, kemi eller livsmedelstillverkning? Trivs du i labbmiljö och vill utforska ett extrajobb? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en dedikerad laboratorieassistent för att bli en värdefull del av vårt dynamiska team. I rollen som laboratorieassistent kommer du att fokusera på mikrobiologiska och delvis kemiska arbetsuppgifter.
Vi letar just nu efter studerande kandidater som kan arbeta två pass per vecka under terminerna, med en vardag och en helgdag. Dessutom finns det utmärkta möjligheter att växla upp och arbeta upp mot heltid under sommarperioden, jul och andra helgdagar. Arbetspassen varierar mellan korta och långa pass, och är förlagda både dag och natt. Tjänsten är baserad i Fosie, Malmö. För den som strävar efter yrkesutveckling inom branschen finns det gott om möjligheter att växa inom både rollen och bolaget.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har minst 1,5 år kvar på dina studier och kan starta omgående. I rollen som labbassistent kommer man få ansvara över flera olika stationer i labbet, och därav krävs en längre upplärningsperiod.
Dina dagliga aktiviteter kommer att omfatta:
• Utförande av bakteriologiska provtagningar och odlingar
• Mätning av pH-halt
• Provtagning och analys av fetthalter och protein
• Sensoriska provningar och utvärdering av mejeriprodukter
• Noggrann dokumentation av arbetsprocesser
• Samarbete och kommunikation med olika avdelningar inom företaget
DETTA SÖKER VI
För att passa in i denna roll ser vi gärna att du uppfyller följande kvalifikationer:
• Du är för närvarande student med minst 1,5 år kvar av dina studier
• Du har ett påtagligt intresse inom områden som biologi, kemi eller livsmedelstillverkning
• Du är flexibel och kan ställa upp att jobba vid kort varsel, samt heltid under lov och sommar
• Noggrannhet, samarbetsvilja och ansvarskänsla är viktiga egenskaper
• En förkärlek för mejeriprodukter, då sensoriska bedömningar ingår i arbetet
Välkommen med din ansökan och ta chansen att vara en del av vårt team som laboratorieassistent hos Skånemejerier! Vi jobbar med urvalet löpande, så ansök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
