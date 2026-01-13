Student sökes till deltidsjobb som kalibreringstekniker!
Academic Work Sweden AB / Biomedicinjobb / Göteborg Visa alla biomedicinjobb i Göteborg
2026-01-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Har du intresse för teknik och letar efter deltidsjobb vid sidan av dina studier? Då ska du fortsätta läsa! RaySafe söker just nu kalibreringstekniker med omgående start. Om du är på jakt efter ett flexibelt och långsiktigt jobb vid sidan av studier, är detta en chans du inte vill missa!
OM TJÄNSTEN
Raysafe är ett snabbväxande internationellt bolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument för mätning av röntgenstrålning. Instrumentens tillämpning innefattar kvalitetskontroll av röntgenapparater men även strålskydd för personal. Academic Work söker nu studenter för deltidsjobb under terminerna som kalibreringstekniker hos Raysafe. Du kommer att få en gedigen introduktion och arbeta med kollegor vars långa erfarenhet av arbetet möjliggör en bra start för dig, därav krävs ingen teknisk förkunskap.
Arbetspassen är under eftermiddagar kl. 16-20 som standard och du arbetar två vardagar i veckan. Utöver detta förväntas du ha möjlighet att jobba heltid utvalda veckor under sommaren. RaySafes kontor är placerat i Hovås och med kollektivtrafik från centrala Göteborg är det smidigt att transportera sig dit.
Du erbjuds
• Ett flexibelt och långsiktigt extrajobb
• Meriterande arbetslivserfarenhet redan under dina studier
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med testmätningar och kalibrering av strålningsinstrument
• Attestera instrument för service
• Kontrollera servicelappar
• Överlämna testrapporter till tekniker som åtgärdar eventuella brister
VI SÖKER DIG SOM
• Är student på högskola/universitet och som har minst 2 år kvar av din utbildning
• Har möjlighet att starta din introduktion i omgående - under introduktionen kommer du arbeta heldagar
• Har möjlighet att arbeta två vardagskvällar i veckan under terminerna
• Har möjlighet att jobba heltid under sommaren
• Har någon typ av arbetslivserfarenhet sedan tidigare, meriterande om detta är inom det tekniska området
• Har goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språken används inom företaget
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete med olika typer av mätinstrument
• Läser en utbildning med teknisk inriktning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116681". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9680134