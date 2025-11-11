Student sökes till deltidsjobb på Länsförsäkringar Bergslagen!
I rollen som kontorsservicemedarbetare får du arbeta i en viktig och uppskattad roll för kontorets dagliga drift. Vi söker dig som har ett flexibelt schema i skolan och som vill arbeta efter värdeorden: tillgänglighet, engagemang och närhet! Hos Länsförsäkringar Bergslagen arbetar runt 250 av dina nya kollegor och här välkomnas du till en inkluderande och öppen kultur!
OM TJÄNSTEN
På Stora Gatan mitt i centrala Västerås sitter Länsförsäkringar Bergslagen i öppna kontorslandskap. Här kommer du som nyanställd lätt in i gänget och du blir snabbt mottagen av kollegor som vill välkomna dig. Du kommer arbeta på kontorets avdelning för kontorsservice, som ansvarar för att kontoret hålls flytande vad gäller exempelvis posthantering, material samt beställningar av exempelvis förtäring.
Du kommer få en viktig roll att hoppa in med kort varsel för att hjälpa till vid tillfällig frånvaro. Från start kommer du gå bredvid en kollega som kommer ge dig en introduktion till arbetsuppgifterna. Rollen som Kontorsservicemedarbetare är självständig, men du kommer kunna fråga om råd samt bolla saker med kollegor inom kontorsservice på Västeråskontoret.
Du erbjuds
• En fot in i bank -och försäkringsbranschen
• För rätt person med driv och vilja, eventuella möjligheter att på sikt göra karriär inom bolaget Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
• Hantera inkommande och utgående post
• Utföra beställningar av bland annat förtäring och blommor
• Inköp och tillhandahållande av kontorsmaterial
• Ansvara för att hålla rent i lunchrum, pentryn & konferensrum
• Förbereda mötesrum och ta emot besökare
• Stötta med enklare administrativa uppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande på en eftergymnasial nivå om minst 50% och har minst 1,5 år kvar av studierna.
• Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, detta då du kommer ha daglig kontakt med kollegor och externa personer genom både telefon och mail.
• Har erfarenhet av att arbeta i Office-paketet.
Det är meriterande om du har
• Innehar B-körkort då det kan förekomma kortare bilsträckor för att exempelvis hämta matbeställningar eller rekommenderade brev
• Har arbetslivserfarenhet av en liknande roll sedan tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kvalitetsmedveten
• Serviceinriktad
• Självgående
Vi kommer att behöva ett utdrag ur belastningsregistret samt kreditupplysning om du blir aktuell för tjänsten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
