Student sökes till arbete inom internservice till Axis kontor i Lund!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Lund Visa alla receptionistjobb i Lund
2025-08-15
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Söker du ett långsiktigt varierande arbete att kunna kombinera med dina studier? Trivs du med ett fysiskt arbete och vill leverera service i världsklass? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker nu en engagerad medarbetare till en varierad roll där man kommer arbeta inom internservice i Axis lokaler i Lund. Rollen innebär att man kommer arbeta i två olika avdelningar med många olika funktioner; Reception samt post-avdelningen. Den ena dagen kan du hantera post och gods som kommer till arbetsplatsen. En annan dag kan du vara i deras reception och ta emot kunder från hela världen. Ingen dag är den andra lik och det är viktigt att du trivs med att ha olika arbetsuppgifter.
Arbetspassen kan vara olika långa men vanligast är att man arbetar 6-8 timmar mellan 7:00-18:00. Det finns också möjlighet att arbeta uppemot heltid vissa veckor under sommaren. Axis har sina lokaler i norra Lund.
• Post och gods
• Växel
• Reception
• Underhåll/städ av utemiljöer
DETTA SÖKER VI
Du som söker tjänsten ska kunna arbeta minst 2 heldagar i veckan (mellan måndag-fredag) och söker ett långsiktigt extraarbete att kombinera med dina studier. Vi ser därför att du har minst två år kvar av dina studier.
Vi söker dig som är serviceinriktad, praktiskt lagd, lösningsorienterad och har ett leende på läpparna. I arbetet är det viktigt att man kan arbeta både i team och självständigt då det förekommer båda delar.
Det kan förekomma en del fysiskt arbete så det är viktigt att du är bekväm med det.
• Serviceinriktad
• Praktiskt lagd
• Kan arbeta både i team och självständigt
• God svenska i tal och skift
• God engelska i tal
• B-körkort är meriterande
• Nuvarande utbildning inom service management eller hotell och restaurang är meriterande.
Tycker du att tjänsten låter intressant? Sök redan idag, vi arbetar löpande med urval och intervjuer.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Charlotte Säfström malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9461152