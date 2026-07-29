Student sökes som webbredaktör på deltid till Ahlsell!
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2026-07-29
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, Solna
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, Sundbyberg
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Är du student inom digital marknadsföring, media eller kommunikation och vill få praktisk erfarenhet av webb, kampanjer och contentproduktion?
Ahlsell är Nordens ledande distributör av produkter och tjänster inom installation, bygg, industri och fastighet. Varje dag hjälper de yrkesproffs att bygga, installera, reparera och underhålla samhället. Med ett brett sortiment, specialistkunskap och logistik i världsklass är Ahlsell en viktig partner för sina kunder.
Nu söker vi en webbredaktör på deltid till Ahlsells digitala marknadsteam. Här får du arbeta praktiskt med webbpublicering, kampanjer och digitalt innehåll samtidigt som du bygger erfarenhet inom digital marknadsföring i en stor och etablerad organisation. Det här är ett perfekt extrajobb för dig som vill omsätta dina studier i praktiken och utvecklas inom webb och digital kommunikation.
Om rollen
Som webbredaktör blir du en del av Ahlsells team för digital marknadskommunikation. Du arbetar med företagets webbplatser och ser till att kampanjer och innehåll publiceras korrekt, håller hög kvalitet och följer företagets grafiska riktlinjer. Du kommer att samarbeta nära Content Teamet och vara en viktig del av det dagliga arbetet med webb och digital marknadsföring.
Du kommer bland annat att:
Publicera och uppdatera landningssidor i CMS
Publicera kampanjer i Episerver/Optimizely
Skriva och anpassa webbcopy och kampanjtexter
Säkerställa att innehåll är korrekt, aktuellt och följer Ahlsells tonalitet
Arbeta med grundläggande SEO, exempelvis metadata, rubriker och sidstruktur
Anpassa bilder och säkerställa att innehållet presenteras på ett tydligt och attraktivt sätt
Uppdatera befintligt innehåll och ta bort inaktuell information
Hantera material från interna beställare och leverantörer
Det här är en operativ och redaktörsdriven roll. Du producerar inte kampanjinnehåll från grunden, utan ansvarar för att få ut material på webb – snabbt, korrekt och strukturerat. Arbetet innebär många parallella uppgifter och passar dig som trivs med struktur, tempo och tydliga leveranser.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
2-3 gånger i veckan under kontorstider
Start: enligt överenskommelse
Konsultanställning via StudentConsulting
Placering: tillsammans med Ahlsells marknadsteam i Liljeholmen
DETTA SÖKER VI
Studerar digital marknadsföring, kommunikation, media eller liknande
Har erfarenhet av att arbeta i CMS, gärna Episerver eller Optimizely
Har grundläggande kunskaper inom SEO
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta med många parallella arbetsuppgifter
Har ett intresse för webb, digital kommunikation och innehåll
Vi tror att du är
Du gillar att få saker gjorda och trivs i en roll där struktur, kvalitet och detaljer är viktiga. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och tycker om att samarbeta med olika personer samtidigt som du driver dina egna arbetsuppgifter framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Årstaängsvägen 11 (visa karta
)
117 43 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm info@studentconsulting.com Jobbnummer
10015109