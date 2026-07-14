Student sökes som Service Host till företag i Sundsvall!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Receptionistjobb / Sundsvall Visa alla receptionistjobb i Sundsvall
2026-07-14
, Timrå
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, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Sundsvall
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Kramfors
eller i hela Sverige
Är du student och söker ett flexibelt deltidsjobb där du får ett självständigt och varierat serviceansvar? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Som Service Host ansvarar du för att skapa en trivsam och välfungerande kontorsmiljö. Dina huvudsakliga uppgifter är att:
Sköta kontorsservice – hålla ordning i lokalerna, fylla på material, se över gemensamma ytor, kaffe- och kopieringsstationer.
Hantera access och besök – ta emot besökare samt administrera blippar, besökstaggar, kodskåp och accesser för nyanställda och avslut.
Ansvara för post och beställningar – sortera post och hantera löpande beställningar, som frukostleveranser och material.
Ta emot ärenden – hantera enklare felanmälningar och inkommande serviceärenden via interna system.
Administrera praktiska rutiner – exempelvis parkeringslappar, elcyklar (bokningar/underhåll) och andra ad hoc-uppgifter som håller kontoret i toppskick.
Tjänsten är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar tillsammans med vår kund vars kontor ligger i Sundsvall. Tjänsten planeras att starta upp efter sommaren och arbetstiderna är tre timmar per dag tre dagar i veckan, och går i viss utsträckning att anpassa efter önskemål.
DETTA SÖKER VI
Studerar på högskola/universitet och har minst 1 år kvar.
Är självgående, ansvarstagande och trivs i en roll med stort eget ansvar.
Är social, serviceinriktad och prestigelös.
Har goda kunskaper i svenska och engelska.
Lär dig snabbt och gillar varierande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-07-14Så ansöker du
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Gärdevägen 7b (visa karta
)
856 50 SUNDSVALL Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Anna Lee sundsvall.gavle@studentconsulting.com Jobbnummer
10002429