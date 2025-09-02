Student sökes som Koordinator till svensk storbank!
Academic Work Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Följ med vår klient på en spännande resa där din insats gör skillnad varje dag. Här får du möjlighet att växa i en dynamisk miljö och bidra till ett team som värdesätter samarbete och effektivitet.
OM TJÄNSTEN
Vill du få in en fot i bankvärlden och har ett intresse för kommunikation och administration? Nu söker vi en social och lösningsorienterad koordinator till ett uppdrag på en av Sveriges största banker. Uppdraget passar dig som är driven, serviceinriktad och vill bidra till att förbättra internkommunikationen.
Du erbjuds
• Ett deltidsuppdrag på 10-30 timmar/vecka i minst 6 månader, med stor chans till förlängning
• Möjlighet att bygga erfarenhet inom bank och kommunikation
• Flexibel start, vi letar efter rätt person, inte en snabb lösning
• En roll där personliga egenskaper värderas högt. Du får vara proaktiv, social och lösningsfokuserad
• En arbetsmiljö där ödmjukhet, service och samarbete står i centrum
• Chans att utvecklas inom en stor organisation och få inblick i interna kommunikationsprocesser
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att du stöttar organisationen med diverse administrativa uppgifter och koordinerar aktiviteter för att optimera teamets arbete. Du arbetar med kommunikation och bidrar till att förbättra informationsflödet samt säkerställa att interna processer fungerar smidigt och effektivt.
• Administrera och uppdatera intranätsidor för att säkerställa att innehållet är aktuellt och relevant
• Identifiera och kontakta relevanta sidägare för innehåll på intranätet
• Säkerställa god dokumentation och uppföljning av uppdaterade sidor
• Vara en kommunikativ länk mellan olika delar av organisationen
• Samarbeta med interna stakeholders och bidra till förbättrad struktur och informationsflöde
VI SÖKER DIG SOM
• Tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
• Studerar en eftergymnasial utbildning på högskola eller universitet
• Erfarenhet av att arbeta med service, gärna i en kund- eller supportfunktion
• Strukturerad och ordningsam i ditt arbetssätt
• Grundläggande kunskaper i Office-paketet (Word, Excel, Outlook)
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av liknande koordinerande roller
• Tidigare arbetat på bank
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Kommunikativ som inte är rädd att prata med stakeholders
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Stabil
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114219". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9486624