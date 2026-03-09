Student sökes som butiksmedarbetare till Kakelspecialisten!
Är du student och vet vad som krävs för att ge riktigt bra service genom försäljning? Söker du ett roligt deltidsjobb som du kan kombinera med dina studier? Vi söker drivna butikssäljare som vill ge högsta möjliga service till kunderna.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Vi söker för Kakelspecialistens räkning studenter med energi och engagemang som vill jobba i en kundrådgivande roll hos dem där du får vara med kunden från första mötet till att de hittat sitt drömbadrum. Med sin 2800 kvm stora butik är Kakelspecialisten en av de största butikerna i Skandinavien med fokus på kakel och badrum.
Nu söker vi dig som är student med god känsla för service som under lång tid vill ha ett extrajobb tre vardagar i veckan, och eventuellt vara tillgänglig för att jobba någon lördag samt under sommaren. Har du egen bil finns gratis parkering, annars tar du dig hit från centralstationen på ungefär 20 minuter med hjälp av tunnelbanans gröna linje.
Kakelspecialisten är idag 10 heltidsarbetare där löpande utbildningar och en kultur man trivs i för att kollegorna hjälper och stöttar varandra i dagliga arbetet har resulterat i låg personalomsättning.
För dig innebär detta en gedigen introduktionsutbildning där du redan från starten kommer ingå i Kakelspecialistens mentorskapsprogram. Detta mentorskapsprogramet är något som dina blivande kollegor gick igenom under sin första tid och det gjorde dem både trygga och självgående i rollen.
Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Kakelspecialisten. Uppdraget kommer att vara på deltid där du kommer att ingå i en studentpool. Du förväntas kunna arbeta 2-3 vardagar och varannan lördag så vi ser gärna att du är flexibel. Under sommaren förväntas du även arbeta heltid för att täcka upp för ordinarie personal. Fungerar samarbetet bra för alla parter kommer uppdraget sträcka sig till den dag du tar examen. Tjänsten passar dig som är student och vill utvecklas ytterligare inom kundkontakt och kundrelationer. Då Kakelspecialisten ser långsiktigt på samarbetet ser vi också att du som tidigast har planerad examen juni 2028.
Du erbjuds
Ett roligt deltidsjobb med utvecklande arbetsuppgifter i ett sammansvetsat team
En engagerad konsultchef som kommer stötta och coacha dig i din karriärDina arbetsuppgifter
Ge rådgivning till kunder, konsumenter, hantverkare och inredare gällande kakel och badrumsinredning
Aktiv försäljning i butik
Ansvara för att varje kund känner sig välkommen och möts av den bästa tänkbara servicen i en inspirerande butik, där alla tillsammans på ett professionellt sätt bidrar till en god kundupplevelse
Vi söker dig som
Studerar på eftergymnasial utbildning och har minst 18 månader kvar av dina studier, och det är meriterande om du studerar inredning eller en byggrelaterad utbildning. Eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% som sträcker sig 18 mån fram
Behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift då båda språken förekommer i kunddialoger
Har möjlighet att arbeta tre vardagar i veckan, och är tillgänglig för helgjobb
Tidigare har erfarenhet i roller som säljare, butiksmedarbetare eller motsvarande roll
Har rätt attityd, energi i dina kundmöten och högt engagemang
Det är mycket meriterande om du har produktkunskap om kakel och badrumsinredning.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Social och serviceinriktad
Resultatinriktad och samarbetar väl i grupp
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
