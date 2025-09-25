Student sökes med erfarenhet inom snickeri, måleri eller VVS
Gillar du att jobba med händerna och se konkreta resultat av ditt arbete? Vi söker nu studenter med erfarenhet inom snickeri, måleri eller VVS till ett praktiskt deltidsjobb i Mälardalen.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu praktiskt lagda studenter för deltidsarbete inom modulreparation. Uppdragen sker vid behov och omfattar heldagar i Mälardalen - nära Enköping, Uppsala och Västerås. Du kommer att arbeta med att anpassa och reparera modulbyggnader inför leverans till kund.
Som modulreparatör blir du en del av ett team där arbetsdagen inleds med ett uppstartsmöte och avslutas med en gemensam genomgång. Arbetet sker inomhus i moduler och innefattar uppgifter som:
• Målning och enklare snickeriarbete
• Rivning och omplacering av väggar och fönster
• Anpassning av moduler efter kundens behov
Rollen kräver initiativförmåga, noggrannhet och en känsla för hantverk.
Dina arbetsuppgifter
• Flytta och justera väggar, fönster och andra byggnadsdelar enligt kundens behov
• Anpassa och reparera modulbyggnader inför leverans, inklusive enklare snickeri och målning
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på högskola eller universitet och har minst 12 månader kvar av dina studier
• Har praktisk erfarenhet inom snickeri, måleri eller VVS
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
• Har en avklarad gymnasieexamen
• Är tillgänglig för arbete i Mälardalen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
