Student sökes för deltidsjobb hos ledande aktör inom fordonsidustrin!
2025-10-30
Drömmer du om en karriär där passion för bilindustrin möter engagemang för säkerhet? Nu har du möjligheten att ansluta till ett topprankat företag inom bilsektorn, där du får chansen att vara en del av deras säkerhetscenter. Med målet att göra vägarna säkrare för alla, erbjuder vi dig chansen att verkligen göra skillnad. Ta steget idag och bli en del av vårt team som strävar efter att förvandla världen till en säkrare plats - din ansökan kan bli startskottet för en spännande framtid!
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad genom att samla in och analysera data om trafikolyckor. Genom att förstå orsaker och konsekvenser av olyckor hjälper vi bilindustrin att utveckla innovativa säkerhetsfunktioner som räddar liv. I den här rollen kommer du att spela en viktig roll i arbetet med att effektivt hantera och uppdatera vår kunds databas, vilket är avgörande för att ta fram nya lösningar för säkrare vägar. Du kommer att digitalisera och verifiera information från olycksrapporter enligt tydliga metoder, med stöd av en gedigen utbildning i avancerad datakodning och databashantering.
Arbetstid och flexibilitet
• Upplärning: Du börjar med heltidsarbete för att snabbt komma in i rollen.
• Flexibel arbetstid: Efter utbildningen kan du arbeta minst 1 heldag per vecka, med möjlighet till fler timmar om du vill.
Du erbjuds
• Möjlighet att påverka bilsäkerheten genom datainsikter
• Utveckling inom digitalisering och databashantering
• Gedigen utbildning och stöd i din roll
• Ett engagerat team som arbetar för säkrare vägar
Dina arbetsuppgifter
• Inmatning av data
• Kodning av data för att följa interna klassificeringar
• Kommunikation med teammedlemmar om hjälp eller förtydliganden
VI SÖKER DIG SOM
• Har pågående eftergymnasiala studier, med minst 1 år kvar på dina studier
• Har erfarenhet av MS Word
• Är obehindrad på svenska och engelska, i både tal och skrift, då båda språk används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av dataregistrering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Självgående
• Flexibel
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
