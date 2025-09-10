Student, pigg pensionär eller om du vill jobba extra vid behov - personlig
Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Katrineholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Katrineholm
2025-09-10
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dvt Assistans AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Norrköping
eller i hela Sverige
DVT Assistans har sedan starten 2005 anordnat personlig assistans åt människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar runt om i Mellansverige utifrån ledorden Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet. Vi tror på individuella lösningar där kunden alltid är i fokus. Tillsammans möjliggör vi för människor med olika funktionsnedsättningar att leva som andra och själva bestämma över sina liv. I dag sysselsätter DVT ca 200 personliga assistenter.
Att vara personlig assistent kan vara en av de bästa jobb som finns då du hjälper en annan människa att, efter sina förutsättningar, få en bra vardag och därmed ett bra liv. Men det ställer också krav på dig som är personlig assistent. Du måste vara lyhörd för kundens hjälpbehov. Det är viktigt att "hjälpa inte stjälpa", det vill säga att det kunden kan göra själv ska denne också göra själv, du ska finnas där, uppmuntra och inspirera, men naturligtvis hjälpa till där det krävs. Då du kan bli inskolad hos flera kunder är det viktigt att du kan se skillnad på olika kunder och deras hjälpbehov.
Just nu söker vi ett dig som, med kort varsel, kan hoppa in extra vid ordinarie personals sjukdom eller ledighet. Vi har behov av vikarier hos flera kunder i Katrineholm, med olika funktionsvariationer och hjälpbehov. Flera av våra kunder är äldre och välkomnar gärna en äldre kvinna, men det finns även möjligheter för dig som t.ex. studerar på deltid eller distans och som vill jobba lite vid sidan om. Hos en kund har vi även rullande pass varannan helg på schema.
Vi söker dig som
• är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
• är tydlig i din kommunikation/språk bl. a. för att vi har kunder som hör dåligt.
• kan jobba dagar, kvällar, nätter och helger
• rökfri (alltid under arbetstid, men hos vissa kunder får du inte röka alls)
Vi vill att du skriver ett personligt brev där du berättarom dig själv och varför du skulle passa som personlig assistent. Vi vill också ha CV och referenser.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455) Arbetsplats
DVT Assistans Jobbnummer
9501098