Student och vill jobba extra? Karlstads kommun söker lokalvårdare!
2025-10-18
Nu söker vi en ansvarstagande och flexibel personer till ett sommarjobb inom lokalvård hos Karlstads kommun. Ett perfekt extrajobb för dig som studerar och vill ha en meningsfull sysselsättning under helgerna!
OM TJÄNSTEN
Teknik- och fastighetsförvaltningen är en del av Karlstads kommun och ansvarar för att skapa en trygg och vacker miljö för Karlstads invånare. Förvaltningen har cirka 600 medarbetare som tillsammans arbetar med allt från vatten och avlopp till parker, fastigheter och intern service. Inom intern service ingår lokalvården - en viktig funktion som ser till att kommunens lokaler är rena och trivsamma för både medborgare och anställda. Nu söker vi efter en student som vill arbeta extra på helger med lokalvård i Karlstads kommun. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult ute hos Karlstads kommun.
Du erbjuds
• Ett meningsfullt extrajobb vid sidan av studierna
• En arbetsplats där du gör verklig skillnad för invånare och besökare
• Anställning via Academic Work med stöd från konsultchef
Att som student vara anställd genom Academic Work skapar förutsättningar att, efter examen, få en språngbräda och kontaktvägar ut till våra kunder och samarbetspartners runt om i landet - inom det område du studerar.
Dina arbetsuppgifter
• Utföra lokalvård med hög kvalitet inom kommunens verksamheter
• Tömma papperskorgar och fylla på med förbrukningsmaterial
• Rengöra toaletter, omklädningsrum och allmänna ytor
• Följa städscheman och dokumentera utfört arbete
• Vara flexibel med arbetsplats och uppdrag inom kommunen
• Säkerställa att städutrustning används och underhålls korrekt
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå och kan uppvisa intyg på detta
• Har B-körkort för manuell växellåda
• Har grundläggande kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• Är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga
• Kan arbeta helger
• Är bekväm med att arbeta självständigt på olika platser inom kommunen
• Kan uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av arbete inom lokalvård eller service
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
