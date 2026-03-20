Student och intresse för IT & AI? Forma IT-strukturen på El-center!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-03-20
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Säffle
, Nacka
, Filipstad
eller i hela Sverige
Vill du kombinera teknisk kompetens med strategiskt ansvar? På El-center får du möjlighet att utveckla företagets IT-struktur, dokumenthantering och digitala arbetssätt. Varmt välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
El-center är en väletablerad aktör inom elteknik med huvudkontor i Karlstad och verksamhet över hela Värmland. Företaget har gått från att vara en renodlad elfirma till att bli en teknikpartner som rör sig i gränslandet mellan el, IT och automation.
Tillsammans med El-center söker vi nu en IT-stjärna som vill vara med och bygga bolagets digitala infrastruktur. I rollen får du möjlighet att kartlägga, strukturera och utveckla företagets IT-miljö, samtidigt som du utforskar hur exempelvis AI kan användas för att effektivisera arbetssätt och processer. Du kommer att arbeta i direkt samarbete med företagets VD, som agerar mentor för att ge dig en djup förståelse för affärsverksamheten och skapa trygghet i din utveckling. Detta är den perfekta rollen för dig som vill kombinera teknisk expertis med ett strategiskt driv i en familjär miljö.
Uppdraget kommer att börja som en deltidstjänst med arbete 1-2 dagar i veckan. Förutsatt att samarbetet funkar bra finns möjlighet till att tjänsten går över till en heltidsanställning.
Du erbjuds
En unik påverkansmöjlighet: Du får sätta din egen prägel och sätta standarden för hur företaget arbetar med IT framåt
Stöd genom mentorskap: En omfattande onboarding där du arbetar tätt ihop med din VD:n på företaget för att bygga trygghet och förståelse för verksamheten
Ett familjärt och värderingsdrivet bolag: Läs mer om El-center och hur de presenterar sig som arbetsgivare här!Dina arbetsuppgifter
Kartlägga och analysera företagets nuvarande IT-miljö
Strukturera och utveckla dokumenthantering i Microsoft 365 och SharePoint, bland annat genom metadata, struktur och sökbarhet
Utforska och implementera AI-lösningar som kan effektivisera arbetssätt och processer
Vara ett stöd i frågor kopplade till digitalisering och interna IT-strukturer
Vi söker dig som
Studerar inom IT, systemvetenskap eller annan teknisk inriktning som bedöms likvärdig, alternativt har en annan huvudsaklig sysselsättning
Har goda kunskaper i Microsoft 365-miljön
Har ett stort intresse för AI och förstår hur tekniken kan appliceras i praktiken
Talar och skriver obehindrat på svenska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Målmedveten
Ansvarstagande
Övrig information:
Placering: Karlstad, Gräsdalen
Omfattning: Deltid, 1-2 dagar i veckan med möjlighet att anställningen övergår till heltid på sikt
Arbetstider: 07.00 - 16.00
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B3NCZM".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sommargatan 110 (visa karta
)
656 37 KARLSTAD Jobbnummer
9809311