Student med öga för struktur? Vi söker en Teknisk Dokumentatör!
2026-02-27
Vill du få värdefull erfarenhet hos en ledande aktör inom avancerad teknik? Här får du en central roll där du skapar struktur, kvalitet och ordning i verksamhetskritisk dokumentation. Ett meriterande deltidsjobb med stora utvecklingsmöjligheter och stöttande kollegor - perfekt för dig som vill växa och göra skillnad!
OM TJÄNSTEN
Vår samarbetspartner är en av de mest innovativa aktörerna inom avancerad teknik.
I den här rollen får du en central och betydelsefull funktion där du arbetar med kvalitetsdokument såsom rutiner, arbetsinstruktioner och policys. Du blir en viktig del i arbetet med att samla in, strukturera och migrera verksamhetskritisk dokumentation till ett nytt system - och säkerställer att informationen är korrekt, uppdaterad och lättillgänglig. Här får du möjlighet att verkligen göra skillnad genom att skapa ordning, tydlighet och kvalitet i organisationens arbetssätt. Tjänsten omfattar cirka 5-8 arbetstimmar per vecka. Under den inledande perioden kommer arbetet att vara förlagt på plats hos vår kund på deras kontor i Brännland.
Dina arbetsuppgifter
Som teknisk dokumentatör får du en nyckelroll i arbetet med att kvalitetssäkra och strukturera viktig dokumentation inför övergången till ett nytt system. Du blir spindeln i nätet som ser till att informationen är korrekt, enhetlig och redo för framtiden.
• Ansvara för att överföra och anpassa innehåll till ett nytt system med hjälp av etablerade mallar
• Samarbeta med dokumentägare för att granska och verifiera innehåll
• Sammanställa, strukturera och redigera dokument för ökad tydlighet och kvalitet
• Uppdatera och organisera dokumentbiblioteket för att säkerställa enkel åtkomst och god ordning
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på universitet eller högskola, gärna inom ett tekniskt område som exempelvis teknisk fysik, datavetenskap eller närliggande utbildning. Har du en analytisk ådra och ett intresse för teknik och struktur kommer du att trivas extra bra i rollen!
• God datavana och goda kunskaper inom Microsoft Office
• Goda kunskaper inom dokumenthantering
• Kan obehindrat kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom en liknande tjänst
• Bor i Umeå
• B-körkort och gärna tillgång till bil
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
