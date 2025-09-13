Student med intresse för försäljning till spännande start-up!
2025-09-13
Nu har du chansen att bli en del av en växande start-up som står inför en spännande lansering på den svenska marknaden. Här får du arbeta nära grundarna, ta stort eget ansvar och utvecklas i en dynamisk miljö där dina idéer och din insats gör verklig skillnad!
OM TJÄNSTEN
Är du student och vill få erfarenhet från försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i en start-up miljö? Vi söker dig som vill kombinera dina studier med ett meriterande deltidsuppdrag hos ett växande företag. Här får du chansen att ta ett stort eget ansvar, samtidigt som du blir en nyckelspelare i bolagets etablering på den svenska marknaden.
Dina arbetsuppgifter
Som konsult kommer du framför allt att arbeta med att öka kännedomen om företagets nya plattform och produkter. Du kommer bland annat att:
• Kontakta kunder för att presentera företagets plattform
• Hjälpa till att bygga upp kundbasen på både företags- och privatsidan
• Delta i marknadsundersökningar och enklare kampanjer, exempelvis genom utdelning av material och kontakt med caféer/butiker i Stockholm
• Stötta i enklare digital marknadsföring, exempelvis uppdateringar i sociala medier och LinkedIn
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande vid högskola/universitet och har minst 1,5 år kvar av studierna
• Har tidigare arbetslivserfarenhet från serviceyrke, gärna där telefon varit ett viktigt arbetsverktyg
• Har god dator- och systemvana
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
• Trivs i en startup-kultur där man hjälps åt och lär sig tillsammans
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Försäljning eller annat arbete mot uppsatta mål
• Att arbeta i en kund- eller säljorienterad roll
• Att driva egna initiativ och projekt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social och duktig på att skapa förtroende
• Målmedveten och resultatinriktad
• Affärsmässig och nyfiken på att utvecklas inom försäljning och marknadsföring
Övrig information:
• Start: Senast 1 november
• Längd: Långsiktigt konsultuppdrag via Academic Work
• Arbetstider: Kontorstider
• Omfattning: 4-12/h i veckan
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett dynamiskt företag som värdesätter innovation och samarbete. De erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter. Ersättning
