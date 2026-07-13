Student? Jobba som personlig assistent - vi matchar dig med rätt brukare!
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-07-13
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Student? Jobba som personlig assistent – vi matchar dig med rätt brukare!
Till flera av våra ungdomar och unga vuxna söker vi dig som planerar att ta ett studieuppehåll eller vill ha ett extrajobb vid sidan av studierna. Även du som vill jobba en längre period innan du börjar plugga är välkommen att söka.
I jobbet som personlig assistent är personkemin mellan assistent och brukare viktig. Därför lägger vi ner en stor insats på att matcha dig med rätt brukare!
Du behöver i de flesta fallen inte ha någon erfarenhet av att jobba som personlig assistent men det är det viktigt att du är genuint intresserad av att arbeta med människor och att du är flexibel, pålitlig och empatisk. För att trivas med den här utmaningen är det dessutom en förutsättning att du är kreativ och kan ta egna initiativ. Lika viktigt är att du kan backa undan och låta brukaren ta plats i interaktioner med familj och vänner.
Hos oss får du arbeta tillsammans med unga som behöver stöd för att kunna leva ett aktivt liv på sina egna villkor. Arbetsuppgifterna varierar hos de olika brukarna men kan innebära att du hjälper till med olika typer av träning i hemmet eller på gym, fritidsaktiviteter, studier och arbete. Resor tillsammans med brukaren kan förekomma. Många av våra ungdomar har ett omfattande vårdbehov som kan innefatta sondmatning, medicinering, förflyttningar mellan hjälpmedel, stöd vid kommunikation och personlig omvårdnad – arbetsuppgifter som kräver stort ansvarskännande.
Arbetstiderna varierar utifrån kundernas behov och kan vara förlagda till dag, eftermiddag/kväll, aktiv natt samt natt med sovande jour, vardag som helg. Skriv gärna i din ansökan vilka tider du är intresserad av att arbeta och i vilken omfattning. Vi vill också veta varför du vill jobba som personlig assistent!
Är du rätt person kan vi erbjuda en snabb och trygg anställning på hel- eller deltid!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
752 16 UPPSALA Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Natalia Nordlund natalia.nordlund@sarnmark.se Jobbnummer
10001706