Student? Jobba som personlig assistent - vi matchar dig med rätt brukare!
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-12-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Till flera av våra barn, ungdomar och unga vuxna söker vi dig som planerar att ta ett längre studieuppehåll eller vill ha ett extrajobb vid sidan av studierna.
I jobbet som personlig assistent är personkemin mellan assistent och brukare väldigt viktig. Därför lägger vi ner en stor insats på att matcha dig med rätt brukare!
Du behöver i de flesta fallen inte ha någon erfarenhet av att jobba som personlig assistent men det är det viktigt att du är genuint intresserad av att arbeta med människor och att du är flexibel, pålitlig och empatisk. För att trivas med den här utmaningen är det dessutom en förutsättning att du är kreativ och kan ta egna initiativ. Lika viktigt är att du kan backa undan och låta brukaren ta plats i interaktioner med familj och vänner.
Arbetsuppgifterna varierar hos de olika brukarna men kan innebära att du hjälper till med olika typer av träning i hemmet eller på gym, deltagande i diverse fritidsaktiviteter, förflyttningar mellan hjälpmedel, kommunikationsträning och personlig hygien/omvårdnad. Flera av våra kunder har ett omfattande vårdbehov som kan innefatta sondmatning, medicinering och övervakning - arbetsuppgifter som kräver stort ansvarskännande. I vissa av uppdragen ingår att assistera både i skolan, i brukarens hem eller på brukarens arbetsplats men i andra uppdrag är arbetspassen enbart förlagda till hemmet. Resor tillsammans med brukaren kan förekomma.
Arbetstiderna varierar utifrån kundernas behov och kan vara förlagda till dag, eftermiddag/kväll, aktiv natt samt natt med sovande jour, vardag som helg. Skriv gärna i din ansökan vilka tider du är intresserad av att arbeta hos oss och i vilken omfattning. Vi vill också veta varför du vill jobba som personlig assistent!
Är du rätt person kan vi erbjuda en snabb och trygg anställning på hel- eller deltid! Ersättning
Lön enligt kollektivavtal vårdföretagarna bransch:G Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Emma Blomqvist emma.blomqvist@sarnmark.se Jobbnummer
9636994