Student inom samhällsvetenskap, nationalekonomi eller statsvetenskap

2025-08-29
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en studentmedarbetare till ett uppdrag där du får möjlighet att med hjälp av kvantitativa metoder analysera boende- och flyttmönster bland Malmöbor.
Din uppgift är att utifrån mikrodata ta fram statistik över studenters boendemönster i Malmö med omnejd. Analysen görs självständigt, men du kommer att ha stöd från dina kollegor på enheten. Du är med och utformar analysen tillsammans med medarbetare på enheten och i staden.
Tjänsten är placerad på enheten för statistik och analys på stadskontoret.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan. Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Du studerar statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi eller något annat samhällsvetenskapligt ämne. Du har ett stort intresse för samhällsfrågor och en vilja att lära dig mer.
Du är van vid kvantitativa metoder och har erfarenhet av att analysera större dataset och att dra slutsatser från dessa. Utgångspunkten är att analysen görs i R, så tidigare kunskap i detta kodspråk är meriterande.
Du är noggrann och har lätt för att samarbeta. Du är pedagogisk och kan presentera resultat på ett lättförståeligt sätt. Du har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift.
Om arbetsplatsen
Statistik och analysenheten, som är en enhet inom ekonomiavdelningen på stadskontoret, agerar som stadens statistikmyndighet. Enheten tar fram analyser och stödjer andra förvaltningar i deras analysarbete. Statistik och analysenheten består av elva personer som jobbar med både kvalitativ och kvantitativ analys. Många har erfarenheter från akademin.
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sju olika avdelningar och har sammanlagt ca 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med en hög specialistkompetens.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 120 timmar från oktober 2025 till senast januari 2026.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal tjänster: 1
Tillträde: oktober 2025Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
